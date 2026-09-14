Cuidar de principio a fin: enfermeras ourensanas reciben un premio por innovar en el circuito asistencial del paciente

Un equipo de profesionales de enfermería del Área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras ha sido reconocido como semifinalista en el VII Congreso de la Sociedad Gallega de Heridas, celebrado este fin de semana en Vigo, por un trabajo que pone el foco no solo en cómo tratar las úlceras, sino también en cómo mejorar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales que atienden a estos pacientes.

El estudio, titulado “Voluntad versus flujo inter asistencial. A propósito de una úlcera”, elaborado por Diana Novoa Araujo, Cristina Gómez Ríos, Susana González Padrón y Eva Padrón Lloves, enfermeras del Complejo Hospital Universitario de Ourense (CHUO); Navor Pereira Losada, del Equipo de Soporte de Atención Domiciliaria de Celanova, y Lucía Bruquet Costa, enfermera del Centro de Salud de Chandrexa de Queixa; recibió una dotación de 250 euros correspondiente a la VII Bolsa Trisquel al Cuidado de Heridas

La dotación se atribuye a una propuesta que se desmarca del enfoque habitual de este tipo de certámenes, centrados tradicionalmente en casos clínicos y en el tratamiento enfermero de las úlceras. Pero que, en esta ocasión, el equipo ourensano planteó una mejora en la gestión del circuito asistencial de las personas con heridas, con el objetivo de reforzar la coordinación entre los profesionales y garantizar que los cuidados tengan continuidad cuando un paciente pasa de un nivel asistencial a otro.

El trabajo analiza especialmente las transiciones entre el hospital y Atención Primaria, tanto cuando se produce un ingreso como en el momento del alta, y también el seguimiento posterior en los centros de salud o en el propio domicilio. El jurado destacó precisamente el carácter innovador de una propuesta orientada a la gestión enfermera y a la transmisión eficaz de la información entre equipos, frente al enfoque eminentemente clínico y práctico más frecuente.

La continuidad de los cuidados resulta especialmente relevante en pacientes con lesiones por presión, denominación actual de las conocidas tradicionalmente como úlceras por presión. Se trata de daños en la piel o en los tejidos subyacentes provocados por una presión mantenida, sola o combinada con el roce y el desplazamiento de los tejidos. Son más habituales en personas con movilidad reducida, dependencia o enfermedades crónicas y pueden aparecer tanto durante un ingreso hospitalario como en el domicilio.

En este ámbito, la enfermería ocupa una posición central. En los hospitales, los profesionales valoran el riesgo de cada paciente, revisan periódicamente el estado de la piel, realizan cambios posturales, emplean superficies destinadas a reducir la presión y planifican tanto las curas como la continuidad asistencial tras el alta.

El trabajo continúa después fuera del hospital. En los centros de salud y en los domicilios, enfermería controla la evolución de las lesiones, adapta las curas, detecta posibles complicaciones y forma a las personas cuidadoras en aspectos como la movilización, la higiene, la alimentación o la vigilancia de la piel. Esa labor incluye además el acompañamiento y la orientación a quienes asumen los cuidados cotidianos de personas dependientes.

Los datos reflejan la dimensión del problema. Según el último estudio nacional del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, estas lesiones afectaban al 7,7% de los adultos hospitalizados. En Atención Primaria, la prevalencia alcanzaba el 5,82% entre las personas incluidas en programas de atención domiciliaria. Las lesiones por presión son las más frecuentes, con una prevalencia del 4,43%, y una parte importante se origina en el propio domicilio.

Este escenario refuerza la necesidad de apostar por la prevención, el seguimiento y una comunicación eficaz entre profesionales. En el Área Sanitaria de Ourense, tanto Atención Primaria como la hospitalaria cuentan con enfermeros referentes en el cuidado de heridas, encargados de asesorar al personal sanitario ante los casos más complejos.

En el caso de las personas con heridas, este contacto temprano permite coordinar las curas entre hospital, centro de salud y domicilio. Es precisamente esa conexión entre profesionales, servicios y pacientes la que el trabajo premiado sitúa en el centro: que el cambio de un recurso asistencial a otro no suponga una ruptura en los cuidados.