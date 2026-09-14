Un detenido en O Barco de 18 años por presunto tráfico de drogas

La Guardia Civil de Ourense, a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), detuvo el pasado 13 de septiembre a un joven de 18 años, vecino de Ourense, como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La actuación se produjo en O Barco de Valdeorras, en el marco de los dispositivos de seguridad establecidos con motivo de las «Festas do Cristo». Los agentes se encontraban realizando labores de prevención y vigilancia dirigidas a evitar la venta y el consumo de sustancias estupefacientes durante las celebraciones.

Durante la intervención, los efectivos localizaron e intervinieron un total de 28 gramos de hachís y 1,5 gramos de cocaína. Esta última sustancia se encontraba distribuida en seis bolsas de plástico termoselladas, preparadas presuntamente para su venta.

Además de las sustancias estupefacientes, los agentes se incautaron de un revólver de aire comprimido y de 390 euros en efectivo.

El detenido, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las posibles responsabilidades.

La actuación se enmarca en los dispositivos especiales de seguridad desplegados por la Guardia Civil con motivo de las fiestas y grandes eventos.