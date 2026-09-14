Un amplio operativo busca a Lola, una septuagenaria vecina de Toén desaparecida desde el domingo

Un amplio operativo de servicios de emergencia, así como vecinos voluntarios, barren desde la tarde del domingo el entorno del núcleo rural de Moreiras, en el municipio ourensano de Toén, y el municipio de Barbadás, para dar con el paradero de Dolores, una vecina de 76 años a la que se le perdió la pista en la tarde del domingo, precisamente en el entorno del campo de la fiesta de Moreiras. En el momento de su desaparición, Dolores, que tiene problemas de demencia, vestía jersey de rayas oscuras.

En el operativo de búsqueda participan equipos de emergencias de Toén y Barbadás, que están peinando tanto Moreiras y su entorno, como San Benito de Cova de Lobo perteneciente a Barbadás. Ruegan que cualquiera que tenga datos del paradero de Dolores llamen al 112.