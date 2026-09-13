Ourense estrena su «Templo Biker»: un espacio para motos y para todos

La idea surgió de cinco buenos amigos: Mao, Molotov, Pirri, Neki y DK; quienes comparten, entre otras cosas, su afición por las motos y todo lo que conlleva esta forma de vida como las rutas, la música y la buena compañía.

De modo que la idea estaba clara, plantear un espacio en el que predominara una estética motera y fuera un punto de encuentro para quienes comparten esta afición, pero también para aquellos que no. Coger un local grande en el que poder tanto aparcar todos, como celebrar conciertos, monólogos, o cualquier tipo de actuación en la que todo el mundo fuera bienvenido a la vez que se apoya a la escena local ourensana.

Así, en la carretera OU-540 pasando «Viveiros Alecrín», en San Cibrao das Viñas, en un antiguo club de alterne en desuso estos amigos encontraron un sitio donde aparcar y crear su asociación motera sin ánimo de lucro y de paso «quitar esa lacra que ya no puede existir en el 2026», zanja Mao.

Y es que uno de los objetivos de esta asociación es integrar completamente a los colectivos que históricamente se han excluido de estos grupos: el colectivo LGTBIQ+, las mujeres, las personas racializadas, o el sesgo político. «Cuando te pones el casco, da igual lo que haya debajo», e inciden en ellas especialmente ya que «sin nuestras mujeres esto no hubiera salido adelante y que son moteras también», relata Mao, «sin su fuerza, su energía, su capacidad, y las ideas que tienen o cómo resuelven problemas... Esto no habría sido posible».

Explican que este espacio se basa en el respeto y que puede entrar quien quiera siempre que se mantenga esa norma. Buscan, además, recuperar los valores de «la vieja escuela motera y de ayudar al compañero siempre que sea necesario» y concienciar sobre educación vial más allá del «si bebes no conduzcas» que ellos cumplen a raja tabla.

Por otra parte, pretenden saldar esa deuda pendiente con Ourense y sus artistas, por desgracia cada vez más desamparados. «Queremos apoyar la escena musical independiente ourensana programando conciertos aquí, ya tenemos la licencia y no hay vecinos a los que molestar», dice Molotov, «queremos darles esa salida a los chavales aquí, apoyarlos».

Así, tras seis meses de incansable trabajo y poner todo lo necesario de su bolsillo, este sábado a las 9.00 horas se inauguró oficialmente el «@Templo Biker» al que llegaron hasta foráneos como el grupo motero «Los Jabatos Bravíos» de Lugo. «Nos enteramos por redes sociales y no dudamos en venir, al final en Lugo solo hay un club pero es más para las tipo Chopper... Pero en este podemos estar todos y eso es lo importante, al final, si ya somos pocos y nos llevamos mal... No puede ser, hacen falta más sitios así», expresaron y no fueron los únicos. Como Natalia, quien asegura que «voy a pasar aquí todos los fines de semana, y si puedo ir a las rutas que programen los domingos, también».

Hasta que cayó la noche, los asistentes pudieron disfrutar de los conciertos de JuanPe y Kuerpo Eskombro, además del Dj set de Bang’a’Rang en el local que acondicionaron como bar con piezas cedidas como el billar o la diana y donde no faltó la decoración motera así como las referencias a la carretera y al rock and roll.

Realizaron también varios sorteos como el de la moto más lejana que llegó desde Mallorca, la moto más antigua o al grupo más numeroso entre los asistentes participantes.

Para los interesados en ingresar a esta asociación, la cuota será de un precio simbólico de 5 euros al año, mientras que dispondrán de otra de 40 euros que reforzará esa puesta en escena de los artistas ourensanos y ayudará a mantener el local.

También están preparando la primera concentración de motos en San Cibrao, junto a la alcaldesa Marta Nóvoa a quien agracen la «ayuda y la oportunidad», entre otros muchos proyectos más que están por venir. Pero para conocerlos es mejor, siempre respetando, conducir hasta la carretera que lleva a este nuevo «Templo».