El Máster en Xestión Empresarial do Deporte del campus de Ourense se sitúa entre los mejores del mundo

El Máster en Xestión Empresarial do Deporte de la Universidade de Vigo, que se imparte en la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense, se consolida entre los mejores postrados internacionales especializados en gestión deportiva. La titulación ocupa este año el primer puesto de España, el segundo de Europa y el número 12 del mundo en el ranking de SportBusiness, una referencia internacional para la industria del deporte.

El resultado supone un importante salto respecto a la clasificación del pasado año, cuando el máster ourensano ya lideraba los programas españoles, pero era tercero de Europa y ocupaba el puesto 24 a nivel mundial. En solo un año ha escalado doce posiciones en la clasificación global.

«É unha alegría e un recoñecemento ao traballo do grande equipo» que rodea al máster, desde el profesorado hasta el alumnado, señala su coordinador, Patricio Sánchez. El profesor de la UVigo destaca especialmente el respaldo que supone aparecer en una clasificación elaborada por «a plataforma internacional de referencia na industria do deporte». «Dá un chisco de impresión que un posgrao como o noso poida estar competindo con grandes universidades europeas e americanas, pero se estamos aí, por algo é», afirma.

El reconocimiento llega cuando el programa cumple 15 años de trayectoria y comienza su 16º curso. Para Sánchez, la experiencia acumulada ha permitido consolidar un claustro «que non ten nada que envexar ao de calquiera outro programa», al tiempo que el interés por la formación especializada en gestión deportiva ha ido creciendo entre los estudiantes. «Se a isto se lle engade un alumnado cada vez máis motivado para formarse nun sector con moita proxección, resulta moito máis doado acadar éxitos», apunta.

El coordinador considera que la clasificación también «reafirma a nosa aposta pola internacionalización, a calidade e unha moi estreita conexión co tecido deportivo». Un ámbito que, sostiene, ofrece «excelentes perspectivas profesionais para os nosos estudantes» y que cuenta además con una creciente dimensión internacional.

Ranking especializado

Desde el campus señalan que SportBusiness es una entidad vinculada a la industria deportiva que elabora diferentes clasificaciones, entre ellas su SportBusiness Postgraduate Rankings, dedicado específicamente a los mejores programas de posgrado de gestión deportiva. La organización tiene en cuenta factores como la internacionalización del alumnado y del profesorado, la calidad docente y la empleabilidad de los titulados.

El máster de la UVigo es el único programa oficial de posgrado especializado en esta materia en Galicia y está orientado a proporcionar formación académica y práctica para la profesionalización de la gestión deportiva. Este viernes inaugurará su decimosexta edición con todas las plazas cubiertas, una demanda que vuelve a reflejar el interés por un programa que cuenta también con alumnado procedente de distintos países.

Para Sánchez, el puesto alcanzado este año supone además un nuevo compromiso: «unha responsabilidade que nos obriga a estar á altura do que se agarda de nós».