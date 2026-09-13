Accidente de tráfico
Dos heridos en una colisión entre dos turismos en la N-525 en Ourense
El accidente se registró a media tarde e inicialmente se alertó de que podría haber personas atrapadas en los coches
Dos personas resultaron heridas este domingo en una colisión en la que se vieron implicados dos vehículos en Ourense, en concreto en el barrio de A Valenzá, perteneciente al concello de Barbadás.
Según el parte del 112-Galicia, el accidente se registró pasadas las 18.30 horas en el kilómetro 236 de la N-525. Varias personas alertaron del siniestro al servicio de emergencia indicando inicialmente que podía haber ocupantes atrapados en los vehículos. Sin embargo, a la llegada de los servicios de emergencia esta posibilidad quedó descartada.
Con todo, dos personas tuvieron que ser atendidas por el personal sanitario desplazado hasta el lugar, donde los bomberos, por su parte, se encargaron de la limpieza de los restos derivados del accident, provocando retenciones en el tráfico. En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos y la Policía Local de Ourense, además de los operarios de mantenimiento de la carretera.
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