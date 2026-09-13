Mike Brandon de "The Mistery Lights": "Me encantaría que nos recordaran como una banda que siempre se mantuvo auténtica y cruda"

La banda «The Mystery Lights» comenzó su andadura en Salinas, un pequeño pueblo de California, y desde entonces ha construido una trayectoria fiel a las raíces del rock de garaje. Su propuesta recupera el espíritu de un género que parece resistirse al paso del tiempo, combinando psicodelia, guitarras distorsionadas y letras crudas con una estética que remite directamente a los años sesenta. Con grandes éxitos a sus espaldas como «What Happens When You Turn The Devil Down» o «It’s all right», llegan a Ourense para presentar su último álbum «Purgatory» el próximo sábado 19 de septiembre, en el marco del OUR Fest.

P: Ahora su fama es global y vivís en Nueva York, pero no siempre fue así. ¿Echan de menos los tiempos de antes?

R: Siempre sentiremos mucha nostalgia por los primeros días, pero estamos felices con el punto en el que nos encontramos ahora y con el viaje tan salvaje que nos ha traído hasta aquí.

P: Más allá de los miembros de la banda, ¿qué más dirían que ha cambiado?

R: Bueno, yo tengo un nuevo mono negro hecho a medida (¡un saludo a Arlem Eniko en Los Ángeles!), Los Ángeles tiene una nueva Guild Thunderbird, tenemos un par de canciones nuevas y somos un poco más mayores, pero, de alguna manera, estamos todavía más llenos de energía. ¡Eso es todo! Entre muchas otras cosas.

P: Hablemos de Purgatory. La pandemia fue un momento clave y, aunque parecía que todo podía llegar a su fin, tanto el mundo como la banda acabaron volviendo a la vida. ¿Cómo vivieron ese momento? ¿Y el proceso creativo? ¿Por qué Purgatory como título? ¿Y cómo ha evolucionado el álbum y la banda desde entonces?

R: No podría habernos llegado en mejor momento. Necesitábamos resetearnos. Cuando por fin volvimos a componer y a tocar, todo fue mucho más divertido, y sentimos que habíamos recuperado el mismo entusiasmo que teníamos cuando empezamos. Después de una pausa tan larga, estábamos realmente emocionados por volver a ello. Purgatory acabó representando ese extraño periodo de transición. Tuvimos que decidir qué rumbo iba a tomar la banda: ¿íbamos a dejar que el proyecto se hundiera y muriera, o íbamos a salir de ahí, crecer y finalmente hacer un nuevo álbum?

Durante mucho tiempo tuvimos canciones y demos simplemente guardadas, en una especie de «purgatorio», sin saber si algún día llegarían a convertirse en algo. Finalmente, cerramos unas sesiones de estudio con nuestro hombre de confianza y productor legendario, Wayne Gordon, y nos pusimos manos a la obra.

P: A pesar de todo, siguen manteniendo esa esencia de rock de garaje. ¿Creen que siempre será así? ¿Hay algún truco?

R: Ese siempre ha sido, y probablemente siempre será, nuestro enfoque. Realmente no podemos evitarlo, especialmente con The Mystery Lights. Simplemente no le damos demasiadas vueltas. Lo mantenemos auténtico y crudo, y lo atacamos con la misma energía feroz que ha sido la fuerza vital de la banda desde que éramos adolescentes.

P: ¿Cuál creen que será el legado de The Mystery Lights, o qué tipo de legado les gustaría dejar?

R: Me encantaría que nos recordaran como una banda que siempre se mantuvo auténtica y cruda. Sin gilipolleces. Simplemente divertirnos, hacer música salvaje y contundente, y dejarnos el corazón y el alma en los conciertos.

Queremos que la gente hable de estos discos y de estos conciertos durante toda la eternidad, y que los transmita de generación en generación, de la misma manera que nosotros descubrimos nuestras propias influencias.

Nosotros no estuvimos allí, pero leímos las historias, escuchamos la música, vimos los vídeos y las fotos. Me encantaría que The Mystery Lights hiciera exactamente eso por otras personas.

P: ¿Cómo ven la escena musical actual, tanto a nivel profesional como personal actualmente?

R: La verdad es que no sabemos demasiado sobre cómo están las cosas hoy en día y, sinceramente, tampoco prestamos mucha atención. Más o menos nos limitamos a hacer lo nuestro e intentamos hacerlo lo mejor posible.

P: Aparte de ser una banda, ¿comparten alguna otra afición o momento juntos?

R: Todos compartimos una obsesión poco saludable por las películas, las series de televisión y los documentales.

P: ¿Hay algo que todavía sientan que les queda por hacer como banda? ¿Quizá algún lugar en el que les gustaría tocar?

R: ¡Todavía no hemos tocado en Sudamérica! Definitivamente está en la lista de cosas pendientes de The Mystery Lights.

P: Ya conocen bastante bien España. ¿Cómo se sienten cuando están aquí? ¿Les alegra volver?

R: ¡Nos encanta España! Siempre y para siempre. Nunca decepciona. ¡Un saludo a David y a toda la familia de Heart of Gold! <3

P: ¿Y qué hay de Galicia o Ourense? ¿Ya conocían la zona?

R: ¡Nunca hemos estado! Estamos deseando descubrirla.

P: ¿Conocen a los otros artistas del cartel? ¿Les gusta su música?

R: Sí, hay unos nombres que nos llaman especialmente la atención, sobre todo Jesus and Mary Chain, por supuesto.

P: Ourense es una ciudad muy pequeña y no es habitual que grandes bandas vengan a tocar aquí. ¿Qué pensáis de eso? ¿Cómo animaríais a otras bandas a venir a tocar también a ciudades menos conocidas?

R: Nos encanta tocar en ciudades pequeñas. Da la sensación de que sale todo el barrio y que todo el mundo viene a pasarlo bien. Algunas de las mejores personas que hemos conocido son de pueblos pequeños, y el agradecimiento que muestran cuando pasas por su ciudad hace que todo merezca todavía más la pena.