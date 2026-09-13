Un barco de esperanza para la infancia palestina escrito desde Ourense

Unas telas bordadas, unas babuchas, unos trozos de sandía y muchas ganas de jugar. Con esas cosas, un grupo de niños construye un barco entre los escombros de Gaza y se hace a la mar rumbo a la esperanza. Esa es la historia que han escrito la ourensana Rita Doallo y la madrileña Leticia Jiménez en «Piratas da Alegría», un cuento infantil que ayer llegó a la Biblioteca Nós, donde la presentación se trasladó a los más pequeños en formato de cuentacuentos de la mano de Inma Soto.

La historia nace de una preocupación muy concreta: la infancia palestina. Doallo, autora y educadora, y Jiménez, escritora y también vinculada al ámbito infantil, querían encontrar una manera de hablar de lo que está ocurriendo en Gaza sin dejar a un lado aquello que debería ser propio de cualquier niño. «O que nos preocupaba era como está vivindo a infancia palestina nestes momentos. Pensamos que o dereito ao xogo, á infancia e á alegría é algo que debería suceder en tódolos puntos do planeta: aquí e tamén en Gaza», explica la ourensana.

Las dos son madres y llevaban tiempo «dándolle voltas» a cómo convertir esa preocupación en algo que pudiese llegar también a los más pequeños. Sabían que no era fácil hablar de una realidad como la de Gaza y querían hacerlo «co respecto que merece tratar un tema así como é un xenocidio, que afecta tan fortemente ás crianzas».

En «Piratas da Alegría», los protagonistas viven en una Gaza destruida, pero deciden jugar. Buscan entre lo que tienen a su alrededor y van reuniendo pequeños objetos para construir un barco: telas bordadas por mujeres de la comunidad, unas babuchas que les proporciona un zapatero y tajadas de sandía del mercado. Con todo ello consiguen armar su embarcación y emprenden un viaje imaginario «cara á esperanza e cara á alegría. Poderían ser os da miña casa ou os do parque», cuenta Doallo. «Todos teñen o mesmo dereito a xogar a piratas, pero hai quen o ten máis difícil, case imposible».

La historia se escribió originalmente en castellano y después Doallo se encargó de traducirla al gallego. Las autoras trabajaron a distancia, escribiendo al mismo tiempo en un documento compartido. «Foi como estar en persoa. Botamos unhas risas e unhas lágrimas tamén», recuerda la ourensana. Las lágrimas llegaron especialmente al final, «é un albúm ilustrado en rima e a última estrofa é un alegato a seguir navegando e a no perder a esperanza...Estábamos escribindo por chamada e foi como ‘Jo, tía, estou chorando... Ah, eu tamén’. É emotivo», sostiene la autora.

Un destino solidario

El cuento— que no es solo texto, está ilustrado por Susana Rosique — se ha publicado con la colaboración solidaria del sello de autoedición Disparate, cuya editora asumió voluntariamente las labores de gestión y edición. Pero las autoras quisieron que la solidaridad del proyecto estuviese también en el destino del libro, por ello el cien por cien de los derechos de autor de las dos escritoras se donarán a Pallasos en Rebeldía.

«Queríamos que a nosa idea fose tamén unha semente de algo positivo e pensamos en asociacións coas que poder colaborar. Nesta primeira edición pensamos nos Paiasos que teñen alí a súa escola de circo e entreteñen os cativos e non tan cativos con espectáculos, algo que encaixa coa nosa temática», cuenta Doallo, quien indica que «na actualidade os cartos que reciben destinano as necesidades máis básicas e urxentes: mediciñas, auga e alimentos, así que queríamos aportar á causa».

Rita habla de primera edición porque ya es seguro que habrá más. Tras «unha tirada pequeniña en castelán e en galego» ya está en marcha una segunda edición prevista para finales de mes, y entrados en el otoño llegarán dos versiones en otros dos idiomas: inglés y árabe. Una traducción que realizó un joven bailarín palestino que comparte escenario de dabke —la danza tradicional palestina que aparece también en el cuento— con Jiménez en Madrid, para que el barco pueda seguir navegando sin fronteras.