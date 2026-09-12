La Xunta salda en Ourense una vieja demanda vecinal con una nueva pasarela peatonal en Cudeiro

La parroquia ourensana de Cudeiro ya tiene el paso peatonal que llevaba años reclamando. La Xunta puso ayer en servicio la nueva pasarela construida junto al puente sobre el regato Val dos Gozos, una infraestructura de 54 metros que permite enlazar los tramos de senda y acera existentes en la OU-150 y, sobre todo, evita que los vecinos tengan que utilizar el estrecho puente compartido con el tráfico rodado para desplazarse a pie entre ambos lados de la carretera. «É unha mobilidade segura que nos merecemos, sobre todo os que xa imos maiores», resumió Poli Novoa, vecino de la parroquia.

La actuación, que ha supuesto una inversión de más de 435.000 euros, responde a una reivindicación histórica que se prolongaba desde hace años. Novoa puso ayer voz a esa petición durante el acto de puesta en servicio y aprovechó la presencia de la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, para recordar que «os compromisos son para cumprilos», agradeciendo a la responsable autonómica que la actuación haya acabado convirtiéndose en una realidad porque «era unha demanda histórica dos veciños da parroquia máis poboada de Ourense».

La pasarela conecta dos tramos de la OU-150 que ya disponían de senda y aceras, de modo que completa un itinerario peatonal que hasta ahora se interrumpía precisamente en este punto. La solución elegida también permite preservar el puente histórico sobre el Val dos Gozos, cuya estrechez hacía difícil compatibilizar el paso de peatones con el tráfico. Una de las alternativas que se estudiaron inicialmente fue ampliar la propia estructura, pero finalmente se optó por construir una pasarela independiente en paralelo.

Seguridad vial e iluminación

Allegue visitó este sábado la infraestructura acompañada por la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza. La conselleira recordó que los trabajos de instalación comenzaron el pasado mes de mayo y defendió la actuación como una mejora de la movilidad y de la seguridad viaria. «Os usuarios máis vulnerables somos nós, somos as persoas e, sobre todo, a veciñanza», señaló durante el acto.

El nuevo paso combina acero, madera, hormigón y piedra, con una estructura de aspecto industrial y ramificado que busca integrarse en el entorno del Val dos Gozos. El diseño tuvo que adaptarse además a las características del terreno y a la protección del puente existente. La pasarela incorpora iluminación para mejorar la seguridad durante la noche y contribuir a poner en valor el espacio.

El redactor del proyecto explicó durante la inauguración que la estructura había sido sometida a una prueba de carga antes de su puesta en servicio, pero este sábado se sometió a otra, porque un centenar de vecinos cruzó a la vez la instalación en un acto inaugural en el que no faltaron desde los residentes más jóvenes, todavía en sus carritos, hasta los más mayores, acompañados de sus bastones. Nadie se quiso perder un momento que «é importante para nós porque xa queríamos ter isto dende fai anos, e con luz, iso está ben porque no inverno faise de noite cedo», explicaban.

En la misma idea incidió Novoa que insistió en que «Cudeiro ten moitos habitantes e sobre todo xente maior que así evítase un risco engadido nos seus paseos», defendió ante la conselleira que destacó, precisamente, la cantidad de vecinos que se desplazaron hasta el puente mostrando que ciertamente «era unha demanda de anos nesta parroquia». En este sentido, Allegue resaltó que este tipo de obras no solo mejoran la seguridad, sino que «favorecen os desplazamento a pé, convidando a camiñar, facer deporte e descubrir a riqueza natural e patrimonial desta área fomentando hábitos saludables».

La jornada terminó con música. El coro Hermanos Cudeiro, dirigido por Alfonso Rapela, fue el encargado de cerrar el acto. La formación, que suma 45 años de trayectoria, interpretó una de las piezas que acostumbra a cantar en las celebraciones de la parroquia.