Sandra y María José, las maestras que acercan la educación a los alumnos ciegos de Ourense

Son días ajetreados para las maestras Sandra y María José. Entre problemas de adaptación, claustros y coordinación de horarios, son otra «víctima» de la faceta más caótica de la vuelta al cole. Pero su trabajo es diferente al del resto de profesores que han iniciado esta semana el curso académico. Ellas no dirigen una clase abarrotada de la capital, ni una vaciada del rural. Tampoco son docentes de una carrera o máster... sino que lo hacen todo a la vez. Y es que su labor se basa en conseguir que, aunque no todos puedan ver las cartas, todos vayan a jugar la misma partida en la mesa de la educación.

Sandra López Calvo y María José López Massarotti son las dos maestras presentes en la sede de la ONCE en Ourense para apoyar a los estudiantes con discapacidad visual a lo largo de toda la provincia. Gracias a un acuerdo entre la organización nacional y la Xunta vigente desde al menos 2005, los estudiantes gallegos con ceguera o deficiencia visual grave cuentan con el apoyo de un equipo específico de atención educativa que les permite cursar cualquier fase de su etapa formativa en un centro ordinario —más del 99% de los alumnos lo hacen, según la propia organización—, pero con los apoyos necesarios para seguir el currículo en igualdad de oportunidades.

En Ourense, son ellas las encargadas de esta labor, una como personal dependiente de la propia ONCE —Sandra— y otra como parte de una comisión de servicios de la Xunta —María José—. Entre las dos, atienden a los alrededor de 40 alumnos y alumnas con discapacidad visual que estudian en la provincia de Ourense, y que están ampliamente dispersos tanto en edades como en ubicación: Sandra y María José llegan a atender desde una niña de Valdeorras hasta casos cercanos a la frontera con Portugal, y compaginan ayudar a bebés en Atención Temprana con prestar apoyo a alumnos de máster. Para ello, se desplazan a menudo a donde esté la persona escolarizada, o incluso a sus domicilios en los casos más tempranos.

Más allá del braille

Su labor va mucho más allá de simplemente enseñar braille. Principalmente, porque no para todas las personas es el mejor recurso: «No atendemos solo cegueras, también a baja visión, que necesita sus propios recursos. Pueden ser ampliaciones, pueden ser conexiones de pantalla para que tengan una más cercana a su pupitre, mesas, atriles, flexos... lo que el alumno necesite para poder acceder a su currículo», explica López, que insiste en que cada caso es distinto al anterior y necesita una atención especializada.

Tanto es así que las maestras elaboran para cada estudiante un plan de intervención, es decir, una programación didáctica, pero enfocada únicamente a sus necesidades, que siempre varían: «Hay algunos alumnos que adquieren la baja visión cuando están ya en la universidad, y hay otros niños a los que se les detecta la ceguera al nacer en el hospital y a los tres meses de vida estamos trabajando con ellos». En el caso de los segundos sí consideran esencial que dominen el braille lo antes posible y, para conseguirlo mientras se divierten, utilizan recursos como la muñeca Braillina, con orificios para aprender las diferentes combinaciones de las letras, o varios libros infantiles táctiles.

Autonomía dentro y fuera del aula

Pero las maestras no ayudan solo en las aulas. Igual de importante es que el material de las clases esté adaptado como que el niño sepa orientarse por el colegio o se integre en los juegos del patio. Para ello, cuentan con un equipo interdisciplinar de trabajadores sociales, técnicos de rehabilitación, psicólogos y la implicación del propio profesorado de los colegios, todos coordinados por un objetivo común. Y es que la finalidad no es que el estudiante saque buenas notas, sino que la persona con discapacidad visual sea lo más independiente posible: «No solo en lo curricular, también en la vida diaria, ya que el equipo que hay detrás trabaja a domicilio para enseñarle a cocinar, poner la lavadora... toda esa tecnología tiene que ser accesible. Queremos que se vayan solos, que ese niño con el que trabajaste desde pequeño te llame siendo universitario para decirte que va todo bien», cuenta Sandra.

El trabajo que hacen Sandra, María José y el resto del equipo es absolutamente indispensable para que las personas con discapacidad visual no entren en riesgo de exclusión. «Si no tuviéramos estos recursos para que aprendieran, serían personas analfabetas y, por derivación, dependientes y manipulables», explica Sandra. Las maestras destacan también lo «auténticamente afortunados» que son los integrantes de este colectivo en comparación con otras discapacidades, pues la ONCE les proporciona un soporte telefónico permanente ante cualquier problema y un seguimiento que va más allá de la etapa educativa. «Tenemos instructores de braille para adultos, y entran en el programa de servicios sociales».

Casos de éxito sin límites distintos

Preguntarles por casos de éxito a Sandra y María José es como hacerlo en cualquier otro colegio, pues pierden la cuenta de la cantidad de alumnos con discapacidad visual que han llegado a grandes cotas: «Tengo casos de niñas que cogí con tres y cuatro años, ciegas totales, y ahora están trabajando en el sector de la traducción en Vitoria; un chico albino que ha acabado de director de una agencia en el sur u otro que ahora vive independizado en A Coruña trabajando de animador sociodeportivo tras pasar varios problemas familiares», recuerdan.

Igual de destacable es el caso de Lucía Álvarez, la viguesa con ceguera que a sus 22 años aprobó al primer intento las oposiciones para ser profesora de Secundaria. Todos son ejemplos vivos de que, si se cuenta con los mismos recursos, sus límites son los mismos que los de cualquier otra persona: «Es igual que una persona que lleva gafas, le costaría leer si no las tuviera. Ellos a lo mejor usan un telescopio para ver la pizarra, pero con sus medidas de acceso tienen el mismo éxito que el resto».