Quince adultos, diez días y unas vacaciones hechas a su medida en O Carballiño

Hay mañanas en las que el desayuno da paso a una gymkana, tardes en las que se pinta con los dedos y noches en las que Quevedo comparte escenario con Isabel Pantoja. Con ese formato han transcurrido diez jornadas en la Residencia do Tempo Libre de O Carballiño que se ha convertido en el escenario de una experiencia en la que la música, los juegos, los disfraces y, sobre todo, las ganas de disfrutar han marcado el día a día de 15 adultos que participaron en «Aventura na Natureza», el campamento de la Xunta para personas con diversidad funcional.

La cita se extendió a lo largo del verano, con turnos anteriores tanto para adultos como para menores, pero hoy llega a su fin el último, que pone el broche a la 18 edición de un evento que es «un éxito». Así lo describe Laus Méndez, la directora de la iniciativa que en esta última oportunidad contó con una quincena de participantes de entre 31 y 50 años que compartieron diez días de vacaciones alejados de la rutina habitual. Nueve de ellos ya conocían el campamento de ediciones anteriores, algo que para el equipo— formado por seis monitores y cuatro auxiliares, además de una enfermera— es una de las mejores señales de que el trabajo funciona. «Se repetimos tanto é porque algo estaremos facendo ben», resume la directora.

Méndez lleva tres años desarrollando el programa en O Carballiño y tiene clara su apuesta por la villa. «Para min, Carballiño é a instalación que está mellor en tódolos aspectos, tanto en barreiras arquitectónicas como no propio persoal, que ao final para nós é moi importante», explica. El programa cuenta además con otras dos instalaciones, en Panxón y Gandarío, donde el mar condiciona buena parte de las actividades. En O Carballiño, el entorno ofrece otras posibilidades. Pero la clave no está tanto en el lugar como en la manera de vivir estos días. Muchos de los usuarios proceden de centros asistenciales, donde « a rutina pois pode ser ríxida non é a que esperas da túa vida», señala Méndez. Por eso, el objetivo durante estas jornadas es sencillo: «Que desfruten o máximo, que saquen a súa mellor versión, que sorrían, que xoguen, que volvan a ser nenos e nos con eles».

La planificación comienza aproximadamente un mes antes. Los monitores preparan las actividades y la dirección contacta con las familias para conocer las necesidades de cada participante. Saber si una persona lee o escribe, qué grado de autonomía tiene o qué adaptaciones necesita permite diseñar un programa que no sea simplemente accesible, sino realmente pensado para cada grupo. Después llega una segunda regla: escuchar. Si en el calendario hay una actividad deportiva pero los usuarios prefieren pintar, se cambia: «Son as súas vacacións, non van estar aquí pasando un mal rato», defiende Méndez.

En este turno, las manualidades han sido uno de los grandes éxitos. «Pintar cos dedos e facer moito teatro aquí gañou con diferenza sobre actividades de maior movemento de quendas anteriores», comenta Laus que sostiene que «é unha mostra máis de que onde a xente habitualmente ve unha discapacidade o que hai son personas moi distintas entre sí, coma todos».

El pulpo y la Pantoja

El campamento tampoco se ha limitado a las paredes de la residencia. Un par de veces por turno, el grupo sale a conocer O Carballiño. Pasear, tomar algo o descubrir algunos de los rincones de la villa forma parte de unas vacaciones que también buscan conectar con el entorno. En una de esas salidas, los participantes llegaron hasta la estatua de A Pulpeira en la Plaza Mayor. Allí, Leire Rodríguez, una de las monitoras, descubrió que la imaginación podía ser una herramienta tan útil como cualquier actividad programada. «Contámoslles unha historia adaptada: dixemoslles que a figura era a avoa dunha monitora e encantoulles», recuerda entre risas.

Rodríguez, de 21 años y natural de Chapela, afrontaba su primera experiencia «non só neste campamento como monitora,senon case a primeira experiencia de campamento en xeral». Había trabajado anteriormente con personas con diversidad funcional, pero nunca había vivido unas jornadas de convivencia que incluyan...convivir. La experiencia, reconoce, ha superado sus expectativas. «Alucinei coas gañas que lle pon todo o mundo, os monitores, o equipo, fan de todo con moi pouco e entre iso e a ilusión deles, vívese todo coa maxia que transmiten os seus ollos, que é moita».

Esa «magia» y esa «ilusión» tuvo sus puntos más álgidos durante los concursos musicales: «é o que máis lles gusta, facer veladas musicais. Cantan todos e pollen a música que queren, así que sae ao escenario Quevedo e minutos despois Marinero de Luces, incluso me vestín eu da Pantoja», ensalza la directora que explica «conectamos a través da música». Cando todos cantamos e bailamos xuntos créase unha cohesión enorme porque non é un con un, é un con cada un do resto».

Para Méndez hay, además, otro efecto positivo que trasciende a quienes participan directamente en el programa. La residencia comparte espacios con familias que disfrutan de sus propias vacaciones. Esa convivencia permite que otras personas conozcan de cerca «unha realidade que todavía arrastra prexuizos e isto sirve para que se vexa que a discapacidade non é ‘ai, pobrecitos’. Son persoas que teñen unha condición diferente á túa, pero son igual de válidas que ti».