Medio centenar de músicos lucharán contra el cáncer en el auditorio de Ourense

Ourense acogerá el próximo 10 de octubre un gran concierto solidario que reunirá sobre el escenario a más de medio centenar de músicos y artistas con un objetivo común: recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Ourense. El espectáculo, bajo el nombre «Rockeiros solidarios by Rockin’1000 people», se celebrará a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal, aunque las puertas estarán abiertas al público desde las 19.30 horas.

La iniciativa fue presentada este viernes en la propia sede provincial de la AECC con la participación de representantes de Rockeiros Solidarios ONG, Amoeiro Rincón de Seguros, la propia Asociación y el Concello de Ourense. Los organizadores destacaron el carácter doblemente reivindicativo de la propuesta, que pretende convertir la música en una herramienta de participación ciudadana y ala vez que mueve el apoyo necesario las personas afectadas por el cáncer y recauda fondos.

Durante aproximadamente dos horas, los asistentes podrán disfrutar de un repertorio de rock dirigido a todos los públicos en los que habrá sorpresas, invitados especiales y hasta un homenaje a Charly, guitarrista de Los Suaves.

La organización espera acercarse al aforo del Auditorio Municipal, que dispone de alrededor de 900 localidades, y confía en que la respuesta de los ourensanos sea acorde con la causa dado que todo lo obtenido con la venta de entradas, fijadas en un precio solidario de 10 euros, se destinará íntegramente a la AECC de Ourense. Los fondos contribuirán a sostener los programas de atención a pacientes y familiares, así como las iniciativas de prevención, sensibilización y apoyo a la investigación oncológica.

Las entradas ya están disponibles a través de ataquilla.com. El concierto cuenta con la colaboración del Concello de Ourense y el Auditorio Municipal y con el patrocinio de diversas empresas y entidades, entre ellas New Corred, Instituto e-learning del Seguro, Avícolas Amoeiro, Amoeiro Rincón Correduría de Seguros, entre otros. La cita busca así convertir una noche de música en un acto colectivo de solidaridad y compromiso con la lucha contra el cáncer.