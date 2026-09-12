Escolares celebran su día de la convivencia, salir a jugar para conectar: otra manera de aprender juntos

El inicio de un nuevo curso escolar supone un montón de sentimientos encontrados para los niños. Un espectro que oscila entre el miedo y la emoción que, a menudo, se les olvida a los adultos. Algunos tienen ganas de volver aunque no quieran despedirse del verano, mientras que otros pueden llegar a sentir nerviosismo y miedo, lo que supone una tarea mucho más difícil que un examen.

Así, el colegio Carmelitas de Ourense volvió a celebrar su día de convivencia y los parques ouresanos se llenaron durante la mañana de este viernes de niños jugando, riendo, corriendo... ¡y sin teléfonos móviles!

Una jornada que, según explica Pablo Álvarez, coordinador de Educación Primaria de este centro, se realiza «con el objetivo de estrechar lazos, fomentar la empatía y favorecer un clima escolar positivo desde los primeros días de clase».

En un contexto donde los datos de acoso escolar aumentan de una forma considerable, este tipo de iniciativas se vuelven esenciales. Según los datos de la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo), en España, el porcentaje de alumnos que afirma sufrir acoso escolar y/o ciberbullying pasó del 9,4 % en el curso 2023-2024 al 12,3 % en 2024-2025. Esto supone un aumento de 2,9 puntos porcentuales, lo que sería aproximadamente un aumento del 31% con respecto al año anterior.

El poder jugar al aire libre ayuda a los niños y niñas a estar en un ambiente más distendido, necesario los primeros días ante la presión que supone el entorno del aula para muchos de ellos. De esta manera y a través del juego, aprenden juntos y se conocen mejor los unos a los otros favoreciendo el crear esa comunidad con la que convivirán durante meses y seguramente más años hasta que llegue el término de su educación obligatoria.

Además, la medida es extraordinaria para el nuevo alumnado matriculado, donde el miedo al rechazo se multiplica al ser los únicos en no conocer a sus compañeros de clase, según explica una de las profesoras del centro, Letizia Cid, docente de quinto de primaria.

Sabela, Nara, Aitana, Jimena y Paula, estudiantes del centro que ya eran amigas desde el curso pasado, relatan que este curso han conocido a Joana, una compañera nueva en la clase.

Entre ellas se emocionan hablando y se solapan, más o menos todas piensan igual. «Es difícil adaptarse si eres nuevo y no tienes a tus amigos», incide Jimena. «Es mejor que venga gente, nos gusta conocer gente y no tener un grupo cerrado», dice Nara a lo que Sabela inmediatamente responde, «¡sí, es lo mejor que hay!», «hay que ayudarlos e incluirlos los sobre todo los primeros días», remarcan Paula y Aitana quien añade que «nos gusta convivir y no estar en las clases, nos gusta más estar al aire libre».

Pronto, los alumnos de cursos superiores procedentes de la ESO y Bachillerato también tendrán sus jornadas de convivencia todos juntos fuera de este centro siendo una oportunidad para «consolidar la confianza entre compañeros antes de sumergirse de lleno en la rutina académica», zanja Álvarez.