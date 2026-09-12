El Campus Auga de Ourense se somete a la evaluación de la Xunta para renovar su acreditación

Si tratamos de entender cómo el campus de Ourense pasó de ser un centro de estudios residual, pensado principalmente para los vecinos de As Burgas que no podían desplazarse, a un recinto capaz de atraer talento de toda Galicia y de hacerse un hueco incluso en proyectos de ámbito europeo, es obligatorio meter en la ecuación al Campus Auga. Bajo ese nombre se esconde mucho más que una marca: es la estrategia con la que Ourense ha tratado de especializarse, captar financiación y reforzar su oferta docente, investigadora y empresarial para competir con otros campus. Ahora, tras más de una década de recorrido y dos años de acreditación oficial, el Campus Auga se juega estos días su futuro.

Ese futuro ha quedado desde este viernes en manos del panel evaluador designado por la Xunta. Tras dos jornadas de reuniones en el campus de Ourense, el comité ha analizado qué ha hecho el Campus Auga desde que consiguió su acreditación oficial en 2024 y cuáles son sus planes para los próximos años. Con la visita ya concluida, el proyecto queda ahora pendiente de conocer si mantiene el sello de campus de especialización para el periodo 2027-2030.

La filosofía del programa parte de una idea clara: que los campus no centrales del sistema universitario gallego no sean simples versiones más pequeñas de las grandes sedes, sino que desarrollen ámbitos propios en los que puedan diferenciarse y ganar peso. En Ourense, esa especialización se articula alrededor de tres grandes líneas: la alimentación funcional, la agricultura y el medio ambiente, y la gestión del agua termal, con el apoyo de áreas como la inteligencia artificial, la economía circular o la legislación agroalimentaria y ambiental.

Alimentación, medio ambiente y agua termal

La acreditación supone que la Xunta reconoce que esa especialización está suficientemente consolidada y que genera resultados en docencia, investigación y relación con el entorno. Durante la visita de estos dos días, el Campus Auga ha tenido que demostrar que avanzó en esos tres frentes durante su actual etapa y que cuenta con un plan sólido para seguir haciéndolo.

Desde que el proyecto comenzó a tomar forma en 2013, la Xunta ha destinado 11,8 millones de euros al Campus Auga. Entre 2013 y 2023 aportó 8,5 millones para construir las bases de la especialización y, después de la acreditación lograda en febrero de 2024, Universidade de Vigo y Xunta firmaron un nuevo convenio de 3,25 millones para financiar actuaciones hasta 2027.

En el apartado docente, el balance presentado ante los evaluadores destaca la ampliación y diversificación de la oferta académica, el refuerzo de titulaciones con elevada demanda, la mejora de la formación del profesorado y de la empleabilidad, y las acciones para captar nuevos estudiantes. La intención es que la especialización no se limite a la investigación, sino que también termine influyendo en qué se estudia en Ourense, cómo se estudia y qué salidas profesionales ofrece.

Investigación, transferencia y empresa

En investigación, el proyecto sostiene que ha ganado peso en convocatorias competitivas y proyectos europeos, ha reforzado la captación de talento y ha mejorado su presencia en redes y clasificaciones internacionales. La estrategia pasa por concentrar recursos y grupos de investigación en áreas concretas en las que Ourense pueda competir con campus de mayor tamaño.

La tercera pata es la transferencia de conocimiento, es decir, la conexión entre lo que se investiga en la universidad y las necesidades de empresas, instituciones y sectores productivos. El Campus Auga señala entre sus avances la colaboración con el sector agroalimentario, con clústeres estratégicos y con entidades del entorno, además del impulso al emprendimiento a través del Venture Lab y de iniciativas como la unidad mixta de investigación desarrollada junto a Coren y Sertogal.

La evaluación no se ha limitado, sin embargo, a revisar lo hecho hasta ahora. Para el periodo 2027-2030, el Campus Auga plantea reforzar la oferta académica vinculada a sus áreas de especialización, impulsar fórmulas de formación más flexibles, mejorar las prácticas del alumnado y aumentar la interacción con las empresas. También busca reforzar la captación y retención de investigadores, favorecer la movilidad internacional y aprovechar mejor las infraestructuras científicas existentes en el campus.

Un proyecto con 12 millones de apoyo autonómico

Otro de los objetivos pasa por aumentar la presencia de Ourense en redes, proyectos y alianzas estratégicas y por conseguir que una mayor parte del conocimiento generado en el campus pueda convertirse en proyectos, servicios o soluciones útiles para el tejido productivo y las instituciones.

El Campus Auga ha cerrado así dos jornadas decisivas con más de una década de trayectoria y cerca de 12 millones de euros de apoyo autonómico a sus espaldas. Una vez expuestos ante el panel los resultados de esta etapa y los planes para la siguiente, queda por saber la decisión de los evaluadores, aunque las valoraciones iniciales por parte de la Xunta apuntan a una total predisposición a continuar con la iniciativa: «Supón unha grande oportunidade para a provincia de Ourense, para a Universidade de Vigo e para toda Galicia. Dende o Goberno autonómico estamos a prestar o apoio necesario para consolidar este proxecto como un referente científico no sector termal», apunta José Alberto Díez de Castro, secretario xeral de Universidades.

De la misma manera ve el proceso la rectora de la UVigo, Carmen García Mateo, que considera el Campus Auga «un proxecto estratéxico, que reforza a investigación, a docencia e a transferencia», por lo que conseguir su reacreditación es «importantísimo» para dotar de estabilidad al proyecto.