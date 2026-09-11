La Xunta y Aspanas estudian crear juntos un vivero en el Xurés

La Xunta de Galicia y Aspanas estudian colaborar en la creación de un vivero de plantas destinado a la restauración ambiental del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Así lo anunció este jueves la directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, durante su visita al centro ocupacional de la entidad social en Ourense. La iniciativa pretende unir la conservación del patrimonio natural con la participación activa de las personas vinculadas a Aspanas, asociación de familiares de personas con discapacidad intelectual. El vivero se plantea como un espacio de aprendizaje y participación en torno al conocimiento de las especies autóctonas, su cuidado y las labores de restauración ambiental. La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático facilitará los contenedores y materiales necesarios para el cultivo, además de semillas de especies autóctonas procedentes del propio parque y asistencia técnica para poner en marcha el proyecto. Por su parte, las personas vinculadas a Aspanas asumirán el cuidado y mantenimiento del vivero. La Xunta destaca que el uso de especies propias del territorio permitirá favorecer la conservación de la diversidad vegetal del Xurés, adaptada a sus condiciones ecológicas y ponderando un espacio que fue declarado parque natural en 1993, y que su el espacio protegido ocupa cerca de 29.400 hectáreas en Ourense.