Transporte metropolitano: una espera de 30 años que devalúa y desertiza el rural

Alcaldes como el de Taboadela, Álvaro Vila, y otros cargos del PSOE, se subieron ayer al autobús en Ourense para escenificar la situación del transporte público. El punto de destino era el concello metropolitano de San Cibrao das Viñas, a unos 5 kilómetros de distancia. El tiempo empleado para llegar fue de 40 minutos.

Es la radiografía de este servicio público tras 30 años de negociaciones fracasadas y promesas para conseguir un servicio metropolitano de transporte en Ourense. Una situación que, según los alcaldes de las zonas afectadas, ha incidido en el bajo crecimiento o despoblación de algunas zonas e incluso ha devaluado el precio de la vivienda en esos concellos, pues la falta de un transporte público regular y con buenas frecuencias mantiene a la venta decenas de viviendas a un precio inferior al de mercado.

El debate sobre la implantación real del transporte metropolitano en Ourense y su área de influencia ha ganado protagonismo político tras las recientes iniciativas planteadas por el Partido Socialista (PSOE) y el Partido Popular (PP). Ambas formaciones coinciden en la urgencia de mejorar las conexiones con los polígonos industriales, aunque difieren en los plazos, las herramientas institucionales y la gestión de las responsabilidades administrativas.

Los cargos socialista Noelia, Carmen y Alvaro antes de hacer su viaje en bus para evaluar el servicio / fdv

Mientras los socialistas enfatizan la necesidad de desbloquear de inmediato las líneas pendientes, los populares apuestan por un marco coordinado desde la Diputación que combine el proyecto piloto industrial con la planificación general a largo plazo.

Propuesta del PSOE

Por un lado, el PSOE de Ourense ha reclamado la puesta en marcha efectiva del servicio y la activación de las ocho líneas proyectadas. Los socialistas, encabezados en la ciudad por Natalia González y respaldados por la diputada autonómica Carmen Rodríguez, protagonizaron un trayecto en autobús hasta el polígono de San Cibrao das Viñas para evidenciar las deficiencias actuales.

Denunciaron que el territorio acumula 31 años de anuncios, convenios y trámites administrativos sin que exista una red metropolitana consolidada. Entre las principales quejas figuran las escasas frecuencias hacia los polígonos industriales y la Tecnópole, un coste de 1,60 euros por trayecto sin posibilidad de transbordo y duraciones superiores a los 40 minutos.

De hecho, entre los usuarios de ese y otros trayectos urbanos o de conexión con los municipios del perímetro de la ciudad se acumulan las protestas por el escaso número de frecuencias y la lentitud.

Desde el ámbito parlamentario, el PSOE ha exigido a la Xunta un compromiso presupuestario claro para 2027 que permita dar un impulso definitivo al proyecto, adaptando los autobuses a las necesidades laborales y favoreciendo la reducción del uso del vehículo particular.

Además, Álvaro Vila también reclamó la necesidad de implantar un sistema que trabaje de forma coordinada entre las distintas administraciones implicadas en la materia y directamente afectadas por la necesidad del servicio.

En este momento, el Concello de Ourense, pieza clave en el apoyo al transporte metropolitano, también ha tenido que anular la concesión del nuevo servicio de autobús de Ourense y volverlo a llevar a la mesa que estudia las diferentes plicas, en respuesta a la resolución del TACGAL (Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia). Afirman que debe resolver cuanto antes esa contratación de un nuevo servicio para garantizar que pueda integrarse en el transporte metropolitano.

El PP aboga por un proyecto piloto

Por otro lado, y coincidiendo con el acto realizado ayer por el PSOE, con ese viaje en bus hasta San Cibrao, de clara protesta por el cuello de botella del transporte metropolitano, el grupo del PP en la Diputación presentó una moción que debatirá ante la cámara provincial para impulsar una solución estructurada a través de un proyecto piloto de conexión con los polígonos industriales. Esta iniciativa propone una fase de prueba de doce meses de duración, precedida por una memoria técnica y económica, además de un plan de financiación detallado.

El diseño contempla el análisis de las rutas, paradas y horarios adaptados a los turnos de trabajo, complementado con un seguimiento trimestral y evaluaciones periódicas. Asimismo, la propuesta del PP aborda la situación generada tras la anulación de la adjudicación del transporte urbano municipal, solicitando que el Concello remita al comité técnico-político un informe sobre las actuaciones pendientes en un plazo de treinta días. Del mismo modo, insta a la Xunta a presentar en un plazo de sesenta días una propuesta inicial para definir el ámbito territorial, el calendario y la implantación de un billete único con bonificaciones.

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Buses gratis en la Semana Europea de la Movilidad

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Ourense aprovechaban ayer la coyuntura para anunciar, con días de adelanto, que el autobús urbano será de uso gratuito del 16 al 22 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad. Se trata de concienciar sobre los efectos para la salud pública y el medio ambiente del uso del transporte privado para moverse por las ciudades, frente y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público. El lema de este año es «Movilidad para todas las personas» como un servicio universal. n