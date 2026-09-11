Prisión sin fianza para los cinco detenidos en una operación contra una red de tráfico de drogas en Ourense

Una investigación iniciada a principios de 2025 por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y con actividad en la provincia de Ourense entre otros puntos del territorio nacional. La operación, desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se ha saldado con cinco detenidos, que ingresarán en prisión provisional, y la incautación de 36 kilos de cocaína, además de un arma de fuego y diverso material utilizado para el transporte de estupefacientes.

Las actuaciones se enmarcan en las operaciones «Platevo OU» y «Mancuncho», que comenzaron después de que los investigadores tuviesen conocimiento de actividades relacionadas con el tráfico de drogas en la provincia de Ourense. A partir de ese momento, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, de la Brigada Provincial de Policía Judicial —Grupo de Estupefacientes— de la Policía Nacional y de Vigilancia Aduanera comenzaron a trabajar de forma coordinada para determinar quiénes estaban detrás de estos movimientos y cuál era el alcance de la organización.

Las pesquisas permitieron descubrir que la red contaba con un sistema organizado para recoger la droga en puertos, trasladarla hasta lugares de almacenamiento y posteriormente distribuirla por diferentes puntos de España. Para llevar a cabo los desplazamientos, los investigados utilizaban vehículos preparados específicamente para ocultar los estupefacientes.

En concreto, los automóviles contaban con depósitos modificados para crear compartimentos ocultos, conocidos policialmente como «caletas». De esta forma, podían transportar la droga sin que esta quedase a la vista y dificultando su localización durante los desplazamientos. Uno de estos vehículos fue localizado por los investigadores con 36 kilos de cocaína en su interior.

Cinco registros y cinco detenidos

Una vez reunidos los indicios necesarios, los investigadores llevaron a cabo la fase de explotación de la operación el pasado 9 de septiembre, tras la materialización de un viaje de aprovisionamiento de sustancias estupefacientes a otro grupo criminal que actuaba en la comunidad de Asturias, con la práctica de cinco registros domiciliarios en distintos puntos de la provincia de Ourense y Madrid. En concreto, los agentes entraron en inmuebles situados en Seixalbo, Allariz y Ourense, en la provincia ourensana, y en Aldea del Fresno y Valdemoro, en la Comunidad de Madrid. El resultado fue la detención de cinco personas: una en Ourense, otra en Seixalbo, una tercera en Fraga (Huesca) y otras dos en Valdemoro (Madrid).

Durante los registros, además, fueron intervenidos diferentes efectos relacionados con la investigación. Entre ellos se encontraba un arma de fuego, por lo que uno de los detenidos está siendo investigado, además, por un presunto delito de tenencia ilícita de armas. Los agentes también localizaron varias mochilas utilizadas para el transporte de droga por vía marítima, elementos que forman parte de las diligencias.

La actuación da continuidad a una investigación que ya había permitido intervenir droga y detener a otras dos personas en Asturias. Allí, el pasado 30 de mayo, las fuerzas de seguridad desarrollaron una actuación en la que se incautaron 6,5 kilos de cocaína y fueron detenidas dos personas que, según los investigadores, pertenecían a la misma organización criminal que, tras las detenciones de esta semana, los agentes dan por desaticulada.

Tras la fase policial, los cinco detenidos fueron puestos este viernes a disposición judicial. Después de pasar ante la magistrada de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 3 de Ourense, encargada de la causa, se decretó para todos ellos el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Los cinco están investigados por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia y pertenencia a organización delictiva. Además, uno de ellos está investigado también por tenencia ilícita de armas, a raíz del arma de fuego intervenida durante los registros.