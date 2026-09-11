Preocupa el aumento de ITS en los jóvenes y el poco o nulo uso del preservativo

Pese a que en los últimos años se han producido grandes avances con respecto a la prevención, dignóstico y acceso a los tratamientos, los datos muestran que las infecciones de transmisión sexual (ITS) continúan aumentando, siendo uno de los grandes retos de la salud pública en España.

El impacto de estas infecciones entre los jóvenes, llama considerablemente la atención. En 2024, las personas de entre 20 y 24 años presentaron algunas de las tasas más elevadas: se registraron 413,60 casos de clamidia por cada 100.000 habitantes y 249,85 casos de gonorrea por cada 100.000. Además, más de un tercio de los casos de clamidia —el 35,7%— correspondieron a menores de 25 años.

Estos datos del ministerio de Sanidad ponen de manifiesto la importancia de reforzar la educación sexual, la prevención y el acceso a pruebas diagnósticas, especialmente entre la población joven.

El VIH continúa siendo otro de los grandes desafíos, ya que solo en 2024 se registraron 3.340 nuevos diagnósticos en España. Aunque la cifra es descendente, preocupa el hecho de que aproximadamente la mitad de las personas diagnosticadas lo hicieron de manera tardía, cuando su sistema inmunitario ya presentaba un nivel de deterioro significativo. En el caso del VIH, el diagnóstico precoz resulta fundamental tanto para la salud de la persona como para reducir la transmisión, ya que los tratamientos actuales permiten controlar el virus y evitar su progresión.

Por ello, la ONG «Apoyo positivo» en colaboración con el área de diversidad del campus universitario de Ourense, la Uvigo (Universidad de Vigo) estuvo presente a lo largo de la mañana de este jueves para poder resolver dudas de los estudiantes universitarios y realizar pruebas gratuitas para detectar el VIH y Hepatitis C.

Allí, Pablo Barrio, parte de «Apoyo positivo», estuvo atendiendo a quienes se acercaron a preguntar sus dudas o simplemente conocer más acerca de salud sexual y la problemática actual.

En la mesa informativa, ubicada en la facultad de educación del campus, Barrio dispuso además de varios panfletos informativos, elementos de prevención para que los estudiantes pudieran aprender sobre ellos y llevárselos consigo. Entre ellos, explicó Barrio, figuraban desde lubricantes a «preservativos, insertivos y receptivos. Aunque los receptivos se conocen un poquito menos», admite con respecto a los conocidos comúnmente como «preservativo femenino».

Sobre cuáles son las mayores preguntas de los jóvenes que acuden a la mesa, explica que «muchas veces hay dudas sobre la sintomatología de infección de transmisión sexual. Otras veces, vienen sin dudas pero como hacemos repaso pues salen muchas después. ¿Cómo se transmite el VIH? Y, de repente lo cuentas y dices, ah pues no lo sabía. Pensamos que teníamos menos dudas pero luego surgen muchas más que no sabíamos».

Destaca también el hecho de que al estar en el edificio de hierro «hay mucha gente como muy interesada que estudia educación social, o el trabajo social y quieren aprender como para sus estudios o para su formación. Entonces también ahí estamos hablando un poco del déficit que hay en torno a la educación sexual. Que es muchísima», incide Barrio.

Así, un total de 17 jóvenes ourensanos se realizaron esas pruebas rápidas que consistieron en una toma oral a través de una pequeña espátula del dispositivo de detección por las encías y tras introducirlo en un frasco de líquido revelador y esperar veinte minutos, obtener los resultados.

Barrio incidió en que también existen dudas y continúa habiendo muchos prejuicios con respecto a esta prueba, «muchos aún nos preguntan si sacamos sangre», expresa el voluntario, u otras preguntas relacionadas al proceso que parece, de cara a los jóvenes, mucho más complejo de lo que realmente es debido al puro desconocimiento.

De la misma manera, esta mesa informativa sirvió para hablar de otros temas como consentimiento, o qué es o no legítimo en las relaciones sexuales como límites y escucha. Otro de los grandes problemas que salió a la palestra por parte de ellas fue el poco o nulo uso por parte de ellos con el preservativo. Según la Encuesta Nacional de Salud Sexual 2025, publicada por el Ministerio de Sanidad en junio de 2026, el 75,2% de las personas no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal, frente a aproximadamente un 25% que sí lo utilizó. Las cifras son alarmantes, en un contexto en el que se supone que cada vez hay más información.

Por ello, «Apoyo positivo» volverá a montar su mesa informativa y a preparar sus pruebas en el campus el próximo día 20 de octubre, ymás adelante en noviembre los días 23 y 26. De esta manera quienes no pudieron acercarse hoy tendrán otras oportunidades para aprender, hacerse la prueba y recibir mucho, pero que mucho apoyo.