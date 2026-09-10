Rescatado un hombre de avanzada edad en Ourense tras perderse con su coche en el monte

Los servicios de Emergencia localizaron esta pasada madrugada a un hombre de edad avanzada, que se había perdido en una zona de monte en Vilardevós (Ourense) con su coche, y cuya familia había dado la alerta por su desaparición unas horas antes.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, un familiar contactó con emergencias poco antes de las 20.00 horas de este miércoles, alertando de que el hombre había salido de casa en coche y que se había adentrado en una zona de monte de Vilardevós.

Este familiar había conseguido hablar con él en varias ocasiones desde que dio el aviso al 112, pero el hombre no era capaz de precisar dónde se encontraba.

El 112 avisó a la Guardia Civil y a Protección Civil, que pusieron en marcha un operativo de búsqueda. Sobre las 1.00 horas de la madrugada de este jueves, un familiar contactó nuevamente con el 112 para informar de la localización del señor, que fue encontrado en la zona de Soutocobo, en la frontera con Portugal.

Desde los servicios del 112 se había intentado en varias ocasiones que el hombre utilizara el sistema e-call de su coche o el servicio telefónico de emergencias para poder obtener las coordenadas de su localización, pero ninguna de las dos opciones fue posible.

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Finalmente, una llamada realizada al servicio 112 permitió la transferencia de los datos de su localización a través de la central de Portugal. Hasta el lugar se desplazó una dotación sanitaria que lo trasladó al hospital de Verín.