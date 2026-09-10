El PP levanta la veda de la precampaña

Ana Méndez, portavoz del PP en el Concello de Ourense, convocó ayer una rueda de prensa con un único objetivo: eludir la responsabilidad del Partido Popular en el bloqueo, en el pasado pleno, de una modificación de crédito para pagar 11,4 millones de euros, y señalar al que considera «único responsable» de lo que están sufriendo empresas y particulares de Ourense por los impagos: el alcalde de Ourense.

Los partidos han levantado ya el hacha de guerra en una precampaña más reñida que nunca, y en la que la lid más virulenta se va a librar entre los que hasta ahora han sido socios en la sombra, PP y DO. El primero está dispuesto a intentar subir en lo posible el pésimo resultado de 7 ediles de los pasados comicios, y el partido del alcalde, a mantenerse, o si es posible arañar algún escaño —algo de lo que suele jactarse Jácome— a costa de nuevo de los votos del PP.

Ayer, Ana Méndez, ante las acusaciones del alcalde tras el pleno —que culpó e incluso amenazó con culpar a PP y BNG por votar en contra de la modificación de crédito para pagar esos 11,4 millones de euros de facturas—, compareció junto con la edil popular Inma Moreiras para denunciar el intento del regidor de responsabilizar al Partido Popular de los problemas de pago a los proveedores generados por la «nefasta gestión» del gobierno municipal.

«El Partido Popular quiere que los proveedores cobren y que lo hagan lo antes posible. La responsabilidad de prever, tramitar y pagar en tiempo y forma es del alcalde. Por lo tanto, que no invente un relato falso para echar balones fuera», criticó la portavoz.

Ana Méndez subrayó que «él no creó las facturas pendientes, no dejó agotar las partidas, no contrató sin saber cómo pagar, no gastó sin crédito y no dejó pasar los meses sin tramitar las obligaciones».

Para la portavoz popular, esta situación es consecuencia directa de un modelo de gestión basado en la falta de planificación y en actuar siempre a posteriori.

Jácome recula y convoca a la oposición

«El método Jácome funciona al revés que el resto de las administraciones: primero gasta, después deja que el problema crezca, luego busca cómo arreglarlo y finalmente trae el problema al Pleno para que lo resolvamos los demás», denunció la popular.

Por otra parte, Ana Méndez Gil valoró positivamente que el gobierno local convocara la Comisión de Pleno para este viernes. «Reclamamos que los expedientes tenían que pasar por comisión, por lo que vemos que nuestra labor de oposición funciona. Nosotros no queremos poner palos en las ruedas, solo queremos hacer lo que corresponde: pedir explicaciones e información», destacó la portavoz.

La popular lamentó, además, que la convocatoria del pleno llegara el martes a las 14:29, pero que la documentación no se recibiera hasta esta mañana a las 9:30 por una «falta de planificación y por hacer todo a las prisas». En este sentido, Ana Méndez Gil recordó que el PP está ejerciendo exactamente la función que le corresponde como oposición: fiscalizar la acción del gobierno y exigir que las cuentas municipales se tramiten con todas las garantías.

«Los proveedores tienen derecho a cobrar y el alcalde tiene la obligación de gestionar. Que no intente cambiar los papeles. El PP no tiene que explicar por qué se generaron estas facturas. Tiene que explicarlo el gobierno municipal, que es quien gestiona el Ayuntamiento», indicó la portavoz popular.

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«En la Comisión de Pleno del viernes pediremos explicaciones tras revisar la nueva documentación recibida. No vamos a anticipar el voto antes de estudiarla de forma exhaustiva y recibir las respuestas pertinentes», afirma la portavoz y ahora candidata.