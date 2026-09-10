Ourense se sitúa como la ciudad gallega con mayor mortalidad vinculada a las altas temperaturas

La ciudad del calor hace honor a su nombre, pero no en el buen sentido. Ourense se sitúa como la urbe gallega con más impacto del calor sobre la mortalidad según un estudio internacional publicado por The Lancet. La revista médica británica revela que la tasa anual de fallecimientos relacionados con las altas temperaturas ha sido de 180,83 muertes por millón de habitantes en el periodo de 2015 y 2024, más que ninguna otra ciudad de la comunidad autónoma. La cifra ha subido así en un total de 84,5 defunciones al año más que a finales del siglo XX, cuando en el lapso de 1991 a 2000 se detectaron 96,3 pasamientos por millón a lo largo de los doce meses.

El informe analiza todos los efectos derivados del calentamiento global en la salud de las personas en los diferentes países europeos y llega a la conclusión de que, aunque se están adoptando medidas de mitigación, prevención y adaptación, éstas van más lentas que la velocidad a la que aumenta el número y frecuencia de olas de calor. Recomienda ante esta amenaza climática aumentar el número de zonas arboladas y más transporte público.

El estudio analiza la mortalidad anual por calor de las 88 conurbanizaciones españolas, y el caso de Ourense es alarmante si se compara con el resto de su zona. No solo registra más muertes que cualquiera otra ciudad gallega en el último año, sino que además lo hace con diferencia: situándose en el puesto 39 del 'ránking' nacional, la ciudad termal es la única de la comunidad que supera la media española, de 176,2 muertes por año. La realidad de la ciudad termal contrasta aun más con la del eje atlántico, ya que A Coruña Ferrol, Vigo y Pontevedra presentan las cuatro tasas más bajas de todo el Estado, con 62,5, 78,6, 92,8, y 94,8 pasamientos anuales por millón de vecinos entre 2015 y 2024 respectivamente. En este sentido, las muertes relacionadas por el calor en Ourense prácticamente doblan a las de la ciudad olívica a pesar de estar separadas por menos de 100 kilómetros de distancia, lo que indica la gran variabilidad de los episodios de altas temperaturas. Santiago de Compostela sitúa apenas a seis puestos de Pontevedra con 118 defunciones, mientras que Lugo, la ciudad analizada restante, marca un dato de 148,3, situándose en el puesto 59 de 88 de la tabla, aun en la mitad baja y a 20 posiciones de As Burgas.

Sorprende saber que, anque el incremento del riesgo mortal del calor es claro, Ourense ha mejorado su estatus en la tabla española respecto al siglo pasado. Entre 1991 y el 2000, cuando se registraban 96,3 muertes por millón, As Burgas aparecían en el número 30 del ránking, pero en los datos del 2015 al 2024 bajan 9 puestos, pese a contabilizar 84,5 defunciones más en este lapso de tiempo. De hecho, en el dato del siglo XX, Ourense no era la ciudad gallega más alta, sino Lugo que con sus 126,3 defunciones por millón se situaba como la séptima urbe más castigada de toda España.

Esta inesperada diferencia se explica al visualizar que en el resto de ciudades Españolas, el riesgo ha subido mucho más que en los casos gallegos. Con su 87,7% de crecimiento, Ourense se sitúa por debajo de la media nacional del 138% de aumento, y 55 urbes españolas han registrado un porcentaje mayor de muertes por millón que ella. En este dato, la ciudad termal no es ni la gallega que más creció: ese indeseado puesto se lo lleva A Coruña, con un aumento del 109%, mientras que Vigo se sitúa inmediatamente debajo de As Burgas con un 86,6.

Le sigue de cerca Santiago con un 76,9%, mientras que el resto de urbes gallegas incrementaron su tasa menos de una quinta parte, y Pontevedra marca el tercer mejor dato nacional con un crecimiento de apenas 12,9%. La comparativa con sus vecinas castellanas también deja mejor parada a Ourense. En el periodo 1991-2000, León registraba 120,7 muertes por millón y Zamora 161,2, frente a las 96,3 de As Burgas. La distancia se amplía además en la actualidad, con 243,7 fallecimientos por millón en León y 286,6 en Zamora, muy por encima de los 180,8 de la ciudad termal.

La subida de la mortalidad relacionada con el calor no es, en cualquier caso, un fenómeno exclusivamente gallego. Solo una de las 88 ciudades analizadas presenta una mejora respecto al periodo 1991-2000: Oviedo, que pasa de 125,5 a 116,9 muertes por millón. El resto empeora en mayor o menor medida.

Una de las causas de este aumento de mortalidad por calor es el llamado ‘efecto isla de calor’ que provocan las ciudades en verano, debido a la abundancia de materiales como el asfalto, el hormigón o el acero, que atrapan la radiación con facilidad, sin apenas reflejarla. Ese efecto hace subir la temperatura urbana respecto a su entorno rural en varios grados.

Los organismos europeos, recuerda el informe, recomiendan que todas las ciudades tengan al menos un 30% de superficie arbolada (no zonas simplemente ajardinadas, sino con árboles). En cambio, en 2020 las ciudades españolas solo tenían un 13,2% de su superficie arbolada y únicamente un 12% de ellas cumplían con la recomendación de un 30%.