El Ourense Film Festival reconoce, con sendos premios, las trayectorias de la actriz Charo López y del productor gallego José Manuel Lorenzo

La 31ª edición del Ourense Film Festival (OUFF), que se celebrará en Ourense del 25 de septiembre al 4 de octubre inclusive en la ciudad de As Burgas. ha desvelado los destinatarios de dos de los reconocimientos del certamen. Se trata del Premio Especial OUFF, que se entregará a Charo López, una de las actrices más reconocidas y con una trayectoria más amplia y aplaudida, tanto en el teatro como en el cine o en series de televisión como «Los Gozos y las sombras». Además, el Premio Chano Piñeiro se dedica a un gallego, José Manuel Lorenzo, que es también una de las figuras más relevantes del panorama audiovisual.

Sendos reconocimientos se suman a la Calpurnia de Honra del festival que, como ya se desveló recientemente, irá para otro actor gallego, el ferrolano Javier Gutiérrez, uno de los más solventes del panorama actoral español.

Son algunas de las novedades de esta 31ª edición del OUFF, que presentaron ayer en el Pazo de Vilamarín el propio presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor —entidad que organiza el festival—, Marcos Vázquez, director del área de Cultura de la Diputación y director técnico del OUFF, y el director artístico del festival, Óscar Doviso. También asistió para dar su apoyo al acto Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais.

Este último presentó además las líneas principales de la programación de este año, subrayando la diversidad de actividades, la apuesta por la memoria cinematográfica y la expansión territorial del festival. Señalaron que la emblemática intérprete recibirá este galardón «en reconocimiento a una trayectoria excepcional que abarca cine, teatro y televisión», pues Charo López «representa la historia viva de la interpretación en España, con una carrera caracterizada por la versatilidad, la fuerza escénica y un compromiso ineludible con la calidad artística». En cuanto al premio Chano Piñeiro, se ha elegido a José Manuel Lorenzo «por su aportación, clave para el desarrollo, modernización e internacionalización de la industria audiovisual en las últimas décadas».

Secciones y jurados

Además, este jueves se adelantó que el certamen renueva su propuesta con un enfoque que busca rebasar las fronteras locales para captar la atención de la industria nacional e internacional. Óscar Doviso subrayó durante el acto que el festival da «un paso más hacia el ámbito nacional», respaldado por un creciente interés exterior y una programación vertebrada en tres secciones oficiales competitivas.

La Sección Oficial Internacional reúne a un jurado multidisciplinar de alto impacto técnico y artístico. Entre sus miembros destacan la actriz italiana Federica Sabatini (Suburra, Toy Boy), el productor Pablo Barinaga (con experiencia en plataformas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video), la actriz y dramaturga Marta Belenguer (Camera Café), el diseñador de vestuario Fernando García (ganador de dos Premios Goya) y la directora de arte Ana Alvargonzález (reconocida con premios Goya y Gaudí por trabajos como Juego de tronos).

Además, se dio a conocer a los miembros de la Sección Oficial Panorama Galicia. Con el foco puesto en la producción autóctona, esta sección cuenta con un jurado presidido por el actor Francis Lorenzo. Lo acompañan la periodista cultural y miembro de la Academia de Cine Amalia Enríquez; el actor y director de doblaje Luís Iglesia (en representación de AISGE); y las cineastas Ariadna Silva Fernández (Premio Mestre Mateo) y Adriana Páramo, actuando en representación de CREA y CIMA para visibilizar a las nuevas creadoras gallegas.

En la Sección Oficial de Cortometrajes, diseñada para pulsar el talento emergente y el formato corto, el equipo evaluador está integrado por la actriz Chacha Huang (La casa de papel, Zorro), la actriz Carla Nieto y el actor y cineasta Nani Matos (Fariña).

Motor cultural y económico

El acto de presentación contó también con el respaldo unánime de las instituciones. Jacobo Sutil, director de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), reivindicó el Ourense Film Festival como la gran cita competitiva de la comunidad tras haber superado las tres décadas de vida. Por su parte, Carmen Pita, directora de Promoción de Turismo de Galicia, hizo hincapié en el cine como herramienta clave de proyección territorial y dinamización turística.

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En esta edición hasta 11 nacionalidades distintas estarán presentes en los cortometrajes a competición que se proyectarán en la 31ª edición del OUFF. Con España a la cabeza, seguida de Portugal y de países tan diferentes como Irán, Bélgica, China, Cuba, Canadá o El Salvador. En total, serán 18 los trabajos que competirán por los premios de presente cinematográfico ourensano.