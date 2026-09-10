Senderismo
Las «Olas do río Mao» optan a ser el mejor sendero homologado de España
Ha sido elegido por la Federación Española de Deportes de Montaña como finalista junta una ruta cántabra y otra extremeña | El plazo para votar por el camino ourensano termina el 31 de octubre
El sendero de «As olas do río Mao» ha sido escogido por la Federación Española de Deportes de Montaña e Escalada como uno de los tres finalistas al galardón de Mejor Sendero Homologado de España 2026. Una competición organizada por la propia federación deportiva en la que los ourensanos están en liza con la ruta Peñas Blancas-La Zarza en Extremadura y con el sendero La Concha-Pico Llen, en Cantabria.
Es la Comunidade de Montes de Puxedo, Guende e A Cela la que da a conocer esta nominación porque anima a los vecinos y a aquellos que hayan visitado la zona a votar a través de la página de la federación para salir ganadores de una «oportunidad para reconocer el valor de nuestros senderos, dar visibilidad al patrimonio natural y cultural del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés y contribuir a la promoción de un senderismo de calidad».
Detrás de la petición hay un sentimiento personal. Fue la comunidad de montes de la mano de la Asociación Veciños Amigos do Río Mao la que se encargó de acondicionar la ruta mediante su señalización y rehabilitación de molinos, por lo que defienden también el valor social del sendero, que tiene a los vecinos implicados en su mantenimiento desde hace una década.
Si todo ello no fuese suficiente, desde la comunidad de montes ensalzan los paisajes que optan a ser Mejor Sendero Homologado de España: «situado no corazón da Reserva da Biosfera Transfronteiriza Gerês-Xurés, entre as parroquias de A Cela e San Paio de Araúxo, este sendeiro de 6,7 kilómetros de lonxitude destaca pola súa extraordinaria riqueza natural, a súa biodiversidade e o seu patrimonio histórico. Ao longo do seu percorrido permite descubrir un total de 9 muíños de auga, fervenzas combinadas con remansos e pozos para o baño e as espectaculares olas de xigante excavadas na rocha como consecuencia da erosión fluvial durante séculos». Para poder votar por estas olas el plazo termina el 31 de octubre.
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