Sucesos
Un grupo de encapuchados asalta de madrugada un estanco de O Carballiño y se lleva parte de su mercancía
Según el relato de los vecinos, que despertaron al oír las alarmas del establecimiento y fueron testigos de los hechos, el robo y su huida se produjo en tiempo exprés, antes de que pudiera llegar la Guardia Civil
Llegaron de madrugada en un coche de alta gama, cuyo maletero aparcaron cerca de la puerta del negocio que iban a asaltar, mientras un segundo vehículo los apoyaba muy cerca. Tras forzar la cerradura (algo que, según Policía Local está por confirmar) , desvalijaron en minutos buena parte de la mercancía, en especial tabaco, del estanco ubicado en la calle Julio Rodríguez Soto de O Carballiño.
Es el testimonio aportado a la Guardia Civil por vecinos del entorno de este negocio carballiñés, quienes despertaron tras activarse las alarmas del local asaltado y presenciaron todo el desarrollo de los hechos. Sobre las dos de la madrugada de este jueves, un grupo de unos seis hombres encapuchados ejecutó este robo en tiempo exprés. Tras cargar la mercancía en el maletero, se dieron a la fuga antes de que la Guardia Civil, alertada por los propios vecinos, llegara al lugar.
Esto hace pensar que se trata de una banda organizada que había estudiado previamente el asalto, vigilando días antes los horarios y el tipo de mercancía que había en el local, un negocio que funciona en la villa desde hace décadas.
A la espera de que los afectados evalúen la mercancía sustraída, los propietarios señalan que este es ya el tercer robo que sufren en cinco años y anteriormente ya tuvieron otros.
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