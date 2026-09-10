Se enfrenta a dos años de cárcel por amenazar, insultar y agredir a su pareja en Ourense

«Siempre me despreció. Si había un día bueno era porque quería tener relaciones, acabábamos y ya volvíamos a estar mal. Él siempre buscaba el conflicto», aseguró en el juzgado de lo Penal 1 de Ourense la denunciante de un supuesto caso de maltrato habitual por el que un ourensano se enfrenta a dos años de prisión.

Los hechos que se juzgaron a lo largo de más de seis horas de juicio se remontan a veintidós años de matrimonio entre denunciante y denunciado, una pareja con dos hijos en común. Según el escrito de acusación el hombre, a lo largo de la convivencia, «se ha dirigido de forma constante y habitual a su esposa con hostilidad verbal, enfadándose con ella por pequeños detalles lo que provocaba que profiriese insultos continuamente y adoptase conductas violentas, levantando los puños de manera amenazante causando en ella temor y desasosiego».

El mismo escrito recoge que dentro del domicilio y en presencia de los hijos el acusado se dirigía a ella con expresiones como «tonta», «puta asquerosa», «solo vales para limpiar», «no vales para nada», «no sabes lo que dices» y, además, era «frecuente que la menospreciase en relación a su aspecto físico» y haciendo referencia a su trabajo con expresiones como «para qué te vale bachillerato para andar limpiando mierda».

Asimismo, según el Ministerio Público, «era habitual que si la mujer rechazaba tener relaciones sexuales el acusado le dijese que era porque andaba por ahí de puta».

La propia denunciante profundizó en estos hechos en su declaración en el Penal, donde a preguntas de Fiscalía y de los abogados de las partes— la acusación particular que la representa y la defensa de su ex pareja —expuso que fue el hijo mayor de ambos el que interpuso la denuncia por malos tratos en junio del 2023, fecha hasta la cual explicó que ella no había sido capaz de denunciarlo porque «ahora sé que es maltrato, pero hasta entonces me parecía normal».

Entre el trato que le parecía «normal», la mujer describió menosprecios y vejaciones desde el principio del matrimonio. Se fueron a vivir con los padres de él y ella tuvo que dormir en el suelo porque «tenía una cama de un metro veinte y me dijo que no había espacio, que estaba acostumbrado a dormir solo». Fue el primero de numerosos desprecios que la mujer fue rememorando: «él siempre buscaba el conflicto, así que cada vez que llegaba a casa venía con los puños hacia mí y siempre me decía ‘eres una puta’ y que andaba con chicos». Una acusación relacionada con el trabajo que ella tenía en el momento: era camarera, algo «que tuve que dejar porque no le gustaba».

Tampoco le gustaba que ella mantuviese una buena relación con su familia. «Recuerdo una vez que quería ir a visitar a mi madre y él no quería que me fuese y no quería dejarme el coche, que era suyo, así que cuando fui a cogerlo me trilló la mano con la puerta, pero no me rompió los dedos, solo me dañó la mano». Al regreso de la visita materna la dejó fuera de la casa «porque cerró por dentro y se fue a dormir», algo que, aseguró, «pasaba continuamente».

Violencia sexual

Ella describió episodios de violencia psicológica y también de violencia sexual. «Él donde quería, quería y punto. A veces me abría de piernas para que acabase, porque quería que saliese de encima de mí», contó la denunciante manifestando que esos, que se extendieron a lo largo de los años, provocaron que en la actualidad «sienta asco hacia los hombres».

Durante su segundo embarazo relató que a las dieciséis semanas se le rompió la bolsa y tuvo que permanecer en reposo, «y aun así tuve que hacer todo porque él no hacía nada ni lo intentaba, yo tenía que hacer las camas con el palo de una escoba». Durante ese tiempo recordó que «un día me empujó contra la puerta del armario y fui a la residencia, pero no dije que había pasado, dije que me había levantado para ir al baño y me había hecho daño».

«Siempre lo tapé, nunca le dije nada a nadie», resumió la denunciante quien contó que en esa época «intentaba proteger a los niños, procuraba que no se enterasen si iba a llorar salía a tirar la basura o a dar paseos» y que pese a mantener un puesto de trabajo como limpiadora a domicilio y en un taller de costura era dependiente económicamente de él, «porque le daba mi sueldo, era él quien gestionaba el dinero de la casa».

La denuncia

Pese a los esfuerzos, el hijo mayor se dio cuenta de la situación y quiso convencer a su progenitora de que se separase y que lo denunciase. «Se lo dije muchas veces, pero ella siempre decía sí, sí y luego no y aquello no era normal», resumió el joven que en el verano del 2023 puso la denuncia por su cuenta al contar su situación familiar a gente de fuera del entorno, que le dijo que lo que pasaba no era lo común. «Yo lo había vivido desde pequeño e incluso lo normalizaba hasta que empecé a educarme y vi que no lo era», expuso.

Así, ratificó los hechos relatados por su madre asegurando que a su familia materna apenas la veía pese a querer hacerlo y que a su madre «la había visto llorar numerosas veces», aunque ella tratase de ocultarlo. También afirmó haber sido testigo de episodios que, de adulto, comprendió que se trataban de violencia sexual, aunque en el momento «ella me decía que gritaba porque le había dado un calambre durmiendo».

«No hay simulación»

Por la Sala pasaron también numerosos testigos. Una amiga de la infancia de la mujer, así como sus hermanos contaron como «tenía un carácter alegre y divertido antes de casarse» y «después todo cambió». También como «durante el matrimonio la relación con ella había sido prácticamente nula» y en la actualidad han vuelto a recuperar el trato. Situación que, coincidieron, creen que se debe a que « ella estaba sometida y no era dueña de nada».

Las forenses del Imelga que trataron a la víctima ratificaron que «el único hecho traumático que puede generar la sintomatología que padece deriva de los hechos descritos. Ella incluso intenta minimizar los síntomas», manifestaron las médicas quienes afirmaron «en la descripción de relatos no hay simulación».

Por estos hechos, la Fiscalía acusa al encausado de dos delitos: uno de malos tratos por el que pide 11 meses de cárcel y dos años de prohibición de aproximarse a la mujer a menos de 500 metros y comunicarse con ellas. Otro de maltrato habitual por el que se enfrenta a dos años de prisión y una orden de alejamiento a menos de 500 metros durante 4 años, mismo tiempo en el que tendría prohibido comunicarse con ella.