Adiós al bosque que plantó y cuidó durante décadas Arturo, un vecino de As Lagoas: Adif taló la mayoría de los 50 ejemplares de árboles que era refugio climático y de aves

Arturo, un profesor y vecino de As Lagoas, creó con su esfuerzo de décadas un gran pulmón verde en la zona: un área de unos 2.000 metros cuadrados en Noriega Varela, paralela a la vía del tren.

Contaba con más de medio centenar de especies arbóreas —algunas con más de 50 años y gran porte—, lo que lo convertía en el último corredor verde ecológico de la ciudad y en refugio de diversas aves, algunas de ellas cantoras.

Árboles talados ya durante la noche en ese parque colindante a Noriega Varela / Cedidas Amigas das Árbores

La zona antes de este último proceso de tala realizado / Cedida Amigas das Árbores

Bosque después de la tala / Cedida Amigas das Árbores

«Incluso había variedad de frutales y él le regalaba la fruta a los niños. Hay una placa que recuerda a título póstumo su importante labor», explica Xosé Santos, de la plataforma ecologista Amigas das Árbores.

Sin embargo, este corredor ecológico que paliaba el calor extremo de Ourense y el ruido sufrió nuevas talas por parte de Adif «con nocturnidad y alevosía», señalan. El administrador ferroviario, alega en estos casos labores de limpieza, pero la arboleda se encontraba alejada de la vía en la mayoría de los casos «y este sistema de corredor ecológico para frenar el ruido es el que se utiliza en el resto de Europa» indica Santos.

Han vuelto a eliminar casi todos los árboles de ese refugio climático y pulmón verde de la zona, lo que provocó una asamblea vecinal de urgencia ayer mismo para tratar de salvar los últimos 7 árboles que quedan en pie.

Asimismo, a las 23.00 horas se llevó a cabo una movilización para que cesen las talas nocturnas.

Este terreno, que ronda los 2.000 metros de superficie, está vallado y desde la llegada del AVE ya no se permitía el acceso para disfrutar de la zona, «pero era igualmente un refugio climático, de esos que tanto se reclaman ahora y que se consiguen conservando los árboles».

Durante décadas, este vecino dedicó su tiempo libre a transformar el talud ferroviario en un oasis urbano con más de 50 especies distintas de árboles (incluyendo manzanos y perales), arbustos ornamentales, plantas medicinales como el romero y un pequeño riachuelo (regueiro) que servía de abrevadero para todo tipo de aves cantoras, tórtolas, palomas e incluso una relevante colonia de sapo partero.

Xosé Santos critica duramente la excusa de la seguridad ferroviaria alegada para eliminar la masa vegetal por su proximidad a la catenaria.

«Priorizar la seguridad es comprensible, pero para eso existen soluciones. De los más de cincuenta árboles altos que había, con hacer una poda selectiva o de formación (terciado) en siete o diez ejemplares era suficiente», señala Santos.

En lugar de ello, denuncia que Adif ha optado por podas salvajes y talas «por el pie» de ejemplares con más de medio siglo de vida.

Desde la plataforma destacan que en otros países europeos estas zonas se protegen mediante pantallas acústicas verdes, capaces de amortiguar el ruido del tráfico ferroviario y alimentar la biodiversidad al mismo tiempo.

«Era la única pantalla verde y corredor ecológico real que conectaba una vía de comunicación en toda la ciudad», enfatiza el portavoz.

La actuación, que según el colectivo se ejecuta «de noche y con alevosía» para esquivar las protestas, resulta especialmente sangrante en una ciudad golpeada por temperaturas extremas durante el verano.

Santos califica de «ridículo» que el Concello de Ourense hable de instalar jardineras como refugios climáticos mientras consiente la pérdida de árboles adultos consolidados, los únicos capaces de enfriar el ambiente y bombear humedad.

«Para que un árbol nuevo cumpla la función del que están cortando hoy, hay que esperar 30 o 40 años».

Movilización

Vecinos y activistas ambientales habían promovido un acuerdo para que este terreno pase a integrar el patrimonio público del municipio como un corredor verde protegido.

Ante el avance de la maquinaria, el colectivo ha convocado una concentración de urgencia a las 11:00 horas para intentar detener las máquinas y salvar los últimos siete árboles que quedan en pie.

Una resistencia que califican de simbólica para honrar el legado de Arturo Díaz y frenar lo que consideran un nuevo atropello contra el arbolado de la ciudad.

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Hacen un llamamiento al Concello para que pare la tala, pues afirman que no se podría haber realizado sin su consentimiento.