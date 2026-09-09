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Seis carreras del campus de Ourense continúan con vacantes en la convocatoria extraordinaria de la Universidad de Vigo

Las titulaciones de Turismo y Ciencias Ambientales encabezan la lista de vacantes en el campus de Ourense, donde permanecen abiertas 45 plazas para el alumnado de nuevo ingreso

Unos estudiantes se dirigen a sus clases

Unos estudiantes se dirigen a sus clases / Iñaki Osorio

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David Alján

Ourense

La UVigo llega al tiempo de descuento de nuevos ingresos con una holgada victoria. Y es que, tras seis llamamientos a matrícula, la convocatoria extraordinaria abierta este día 9 ofrece únicamente 130 plazas sobrantes en toda la universidad. Este dato supone el 3,46% de los 3.754 cupos de nuevo ingreso ofertados este curso 2026/2027, unas cifras en consonancia con las anticipadas por la institución, que califica la campaña de «excelente».

Ourense concentra más vacantes que el resto de campus

Sin embargo, y dentro de lo positivo, el campus de Ourense vuelve a ser el más castigado en cuanto a demanda de matrícula, pues la oferta de la ciudad de As Burgas llega al llamamiento extraordinario con seis carreras aún sin completar, más que ninguna otra sede de la UVigo. En conjunto, quedan todavía 45 vacantes para poder pasar este curso académico estudiando una carrera en la ciudad termal, lo que supone el 34,6% de los cupos sobrantes, cuando Ourense concentraba el 27,1% de la oferta inicial de matrículas.

Las seis carreras con plazas libres forman parte de las «sospechosas habituales» de entrar en este tipo de listas. De hecho, cinco de ellas también quedaron en esta misma posición el curso pasado y, respecto a esa convocatoria, tan solo cambia una oferta de la selección: la de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que quedó libre en 2025, se completa en 2026. La sustituye, precisamente, el doble grado de dicha carrera con Ingeniería Agraria, en el que todavía quedan cuatro plazas disponibles.

Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales siguen con huecos

Quien quiera convertirse en ingeniero agrícola puede encontrar en Ourense su suerte de «3x1», pues, además de esta simultaneidad, puede combinar la carrera con Ciencias Ambientales o estudiar únicamente el grado individual. Respectivamente, en cada oferta quedan dos y 19 pupitres a la espera de dueño. Y, hablando de cuidar el medio ambiente, su carrera individual también está disponible para inscribirse: cinco plazas quedan en su caso.

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En la rama social y humanística también queda alguna que otra plaza. La titulación que más vacantes presenta es, un año más, el grado de Turismo, que aún tiene hueco para 11 alumnos y alumnas más. También su doble grado con Geografía e Historia sigue con plazas libres, con cuatro matrículas abiertas.

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