El PSOE reclama al gobierno municipal de Ourense una política ambiciosa para la conciliación familiar

Las concejalas del PSOE en el Concello de Ourense reclamaron este martes al gobierno municipal una política «ambiciosa y transversal» en materia de conciliación y ayuda a las familias de cara al curso escolar que ahora empieza. En un desayuno informativo que las socialistas convocaron para dar cuenta de la actualidad política, la portavoz del grupo municipal, Natalia González, ha instado al alcalde a proponer «medidas realistas para facer de Ourense unha cidade máis fácil para criar aos nosos fillos e fillas e ter unha volta ao cole máis xusta, segura e reconciliadora para todos e todas», una problemática que es un «tema desgraciadamente recurrente».

Ourense pierde alumnado en el nuevo curso escolar

Tal y como recordó la socialista, el curso escolar comienza con 29.313 alumnos matriculados a lo largo de la provincia entre Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato, lo que implica que habrá 151 estudiantes menos en las aulas respecto al curso pasado. La ciudad de As Burgas, que concentra el 50% del estudiantado, ha sido una de las grandes responsables de esta caída, pues ha perdido 135 matrículas tan solo de un curso para otro. A ello, González añadió el dato de que desde inicios de siglo hasta 2025 hay casi 1.350 niños y niñas menos en Ourense, así como aseguró que estamos «ante uns datos en Primaria e Infantil que non tivemos en toda a historia».

Aunque el problema de la natalidad, como remarcó la socialista, no es uno que pueda resolverse desde el Concello, el grupo sí puede exigir al gobierno municipal «que potencie políticas para as familias, e aí é onde está o problema: non vale cunha campaña ou unha foto». Entre las gestiones que reprocha al equipo liderado por Gonzalo Pérez Jácome, González señala las bases de ayudas para la compra de libros y material escolar, que este año 2026 dejaron fuera a más del 78% de las solicitudes registradas, con solo 152 familias beneficiarias de entre las 700 instancias recogidas. Aseguran que las rentas máximas establecidas para poder recibir esas ayudas mínimas hacen que solamente personas «nunha situación próxima á pobreza» puedan cumplir todos los requisitos.

Ayudas escolares y comedores, bajo crítica socialista

El PSOE denuncia también una situación similar en los comedores escolares, donde el servicio deja a 77 familias en lista de espera y a otras 550 rechazadas. «Son practicamente a metade das solicitudes e as familias cumpren os requisitos, pero moitos nenos e nenas da nosa cidade quedan sen comer por non haber unha partida suficiente».

Los socialistas inciden también en la necesidad de que el municipio ofrezca soluciones para la conciliación familiar, y denuncian que en los últimos siete años se ha perdido un 40% de las plazas ofertadas debido a la supresión de la red para este tipo de programas que se llevaba a cabo en los centros cívicos municipales, más allá de la iniciativa de Concilia Verán. «Isto supón un custo económico para as familias que teñen que derivar a conciliación fóra das épocas vacacionais, como Semana Santa ou Entroido. O Bono Concilia da Xunta axuda ás familias nese ámbito, pero non na conciliación pagada a través de administracións públicas. A oferta queda moi atrás da demanda que temos actualmente».

Centros abiertos y camino escolar

González afirmó que el programa para abrir los centros escolares como espacio de conciliación fuera de horario lectivo supondría un gasto anual de 450.000 euros, una cuantía «irrisoria» que «non se leva adiante» por falta de voluntad entre Xunta y Concello.

El PSOE reclama también más medidas para animar a la lectura y a la formación en la cultura con el fin de priorizar el desarrollo del talento local, un campo en el que, según defienden, se estaban llevando a cabo soluciones en bibliotecas municipales «sendo pioneiro o Concello de Ourense, pero quedou estancado totalmente». Además, las socialistas demandaron la iniciativa del camino escolar, recogida en el Plan de Movilidad Sostenible del Concello, con el fin de poder disminuir el uso de vehículos particulares y reducir los colapsos de tráfico en horas punta.