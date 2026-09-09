La provincia de Ourense inicia el curso académico con 29.313 estudiantes en las aulas

Ourense volvió la mañana de este miércoles a sonar a ruedines golpeando contra las losas de la acera, a los cláxones de quienes acumulaban coches en doble fila y, cómo no, a una sinfonía de llantos combinada con gritos de ilusión. Y es que la provincia vivió con total normalidad el día de su «vuelta al cole» tras dos meses de verano, en un curso académico sin grandes cambios aparentes en lo educativo. Un total de 29.313 estudiantes estaban llamados a pasar la primera mañana en las aulas después de un reconfortante verano, de los cuales el 50,77% volverán a hincar los codos en un centro de la ciudad de As Burgas, en consonancia con el reparto demográfico de las familias.

De esos casi 30.000 alumnos y alumnas ourensanas que se presentaban en las puertas del colegio, 4.838 se dirigían a las aulas de Educación Infantil, con una buena parte de ellos comenzando este miércoles el primer día de cole de su vida. El pánico casi universal que se intuía en los rostros de los pequeños ataviados con su correspondiente bata contrastaba con las caras de ilusión que se les dibujaban a los padres al ver a sus pequeños cruzar las puertas de los centros. Para adaptarse a esas primeras experiencias de disciplina y madrugada, está en marcha para ellos el llamado «periodo de adaptación», el programa contemplado por la propia Consellería de Educación —y que adapta luego cada centro según sus necesidades— para que los más pequeños puedan introducirse en el horario escolar en grupos reducidos durante unos días.

No hay novedades en cuanto a la experiencia de los alumnos de esta fase, pero sí para sus profesores, pues este año académico entra en vigor la ratio máxima de 20 alumnos por docente en 6.º de Infantil, el último curso que faltaba por sumarse a la reducción progresiva de las proporciones establecidas en el DOG. En Educación Primaria, por su parte, se han aplicado nuevos límites a los agrupamientos multinivel que se llevan a cabo en los centros pequeños. De esta forma, un aula en la que se junte a alumnado de segundo ciclo —3.º y 4.º curso— podrá tener un máximo de 14 pupitres, mientras que aquellos colegios en los que se agrupe en una sola clase a estudiantes de toda la Primaria solo podrán llegar a los 10 pupilos. Una medida que afecta a una buena parte de los centros educativos ourensanos, pues el 68% de los concellos de la provincia en los que se puede estudiar cuenta con menos de 60 matrículas en esta etapa educativa.

ESO, Bachillerato y la cuenta atrás para la PAU

También es el primer día para los grandes, ya sea quienes afrontan un nuevo curso de ESO o quienes, después de la primera jornada de clase, ya estarán cansados de escuchar la palabra «PAU»: los 3.178 estudiantes que este año cursarán Bachillerato en Ourense. Solo 15 concellos de la provincia —las cabeceras de cada comarca más Coles, Pereiro de Aguiar y A Rúa— cuentan con aulas en las que preparar la selectividad, a los que se les unen otros seis municipios en los que se puede cursar la Secundaria, pero no Bachillerato: Castro Caldelas, Carballeda de Valdeorras, A Gudiña, Maside, Padrenda y Cea.

Además de ser la que más alumnos atrae, la ciudad de As Burgas también es líder en cuanto a ratio de alumnado por población, con 140,73 estudiantes por cada 1.000 habitantes censados en el municipio. Gracias a sumar alumnado de otros concellos que completan allí su etapa educativa, el resto de centros que ofrecen Bachillerato en la provincia también superan el centenar de estudiantes por cada 1.000 vecinos, al igual que Castrelo do Val, que sorprendentemente también supera esta barrera con solo un CEIP. En la otra cara de la moneda, 10 ayuntamientos no consiguen llegar a la veintena de matrículas en este aspecto, de los cuales cuatro no superan tampoco los 15 niños por cada 1.000 habitantes del lugar. Estos son O Bolo, Cartelle, Muíños y San Cibrao das Viñas, que cierra la lista con diferencia: su proximidad a Ourense hace que solo cuente con 20 pequeños en sus escuelas infantiles de Santa Cruz y Noalla, dejando el promedio en tres estudiantes por cada millar de empadronados.

Taboadela, el cierre que marca el inicio de curso

Pero si ha habido una «vuelta al cole» gris por excelencia, esa ha sido en Taboadela, donde, tras años de lucha, no se han reunido las matrículas suficientes para mantener abierta la Escuela de Educación Infantil. La localidad se suma así a una lista en la que Ourense marca, desafortunadamente, la diferencia: de los 29 concellos gallegos que comienzan el curso sin ningún centro educativo de régimen general, 25 están en la provincia ourensana. La cifra contrasta con los tres de Lugo —Negueira de Muñiz, Ourol y A Ribeira de Piquín— y el único caso de A Coruña, Irixoa, mientras que Pontevedra mantiene al menos un centro en todos sus municipios. Así, en más de una cuarta parte de los concellos de Ourense es necesario desplazarse fuera del término municipal para escolarizarse desde el segundo ciclo de Infantil.