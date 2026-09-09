Ourense se prepara para la quinta edición del «OUR Fest» el próximo 19 de septiembre

El Café & Pop Torgal (rúa Celso Emilio Ferreiro, 20) volvía a ser este martes el escenario para presentar oficialmente el cartel de la quinta edición del «OUR Fest».

La cita, que tendrá lugar el próximo sábado día 19 de septiembre en el recinto de Expourense (Finca Sevilla s/n), promete otra jornada de éxito entre los asistentes con seis nombres fundamentales dentro tanto de la escena gallega y nacional, como de la internacional.

Un festival que surge de la necesidad de reivindicar Ourense en el mapa y poder así acercar también a los grandes artisas a la ciudad, presenta a lo siguientes músicos para la edición de este año: The Jesus and Mary Chain, The Mystery Lights, Fat Dog, The Dream Syndicate, Triángulo de Amor Bizarro e Germán Salto. Seis propuestas que "conectan más de cuatro décadas de rock alternativo que recorren distintas formas de entender a guitarra, La canción y el directo", según la organización.

Actuación única en España

Expourense abrirá sus puertas desde las 17.00 horas. La primera actuación correrá a cargo de Germán Salto, una de esas voces masculinas atorciopeladas que fluye sola en una melodía pop-rock procedente de este madrileño que, además, es piloto profesional.

La banda "Triángulo de Amor Bizarro", un grupo de música independiente que nace en Boiro, ofrecerá su actuación a las 18.45 horas. Se mueven entre los géneros noise y post-punk bien cultivados en sus más de 20 años de trayectoria.

"The Dream Syndicate" tocarán a las 20.15 horas , siendo esta su única actuación en España en todo el año. Es otro de esos grandes grupos ochenteros inolvidables, su ábum «The Days of Wine & Roses» (1982) es considerado una de las obras fundamentales del indie rock americano de esta década.

"The Mystery Lights", programados para las 21.45 horas, llegan a ourense con un rock de garaje que, llevado al siguiente nivel entre psicodelía, punk y art rock, los hace un auténtico referente inimitable en la música de este estilo.

"The Jesus and Mary Chain", cabeza de cartel, son fundanmentales para entender el género del rock’n’roll británico y su evolución desde su creación en los 80. Con canciones como «Psychocandy» que fue su debut, harán que la velada sea inagualable con su actuación a las 23.15 horas.

Serán "Fat Dog" quienes se encarguen de cerrar la velada con su puesta en escena a la 01.00 horas. Será la primera vez que este grupo londinense actúe en Galicia y no solo son famosos por su cruce de electro-punk con música techno, sino que prometen elevar el recinto con su energía rave sobre el escenario.

Entre conciertos, Albert Petit DJ será quien amenice la espera con una selección de mezclas punk, power pop y otros sonidos donde predominen los de la guitarra.

Las entradas ya se pueden adquirir a través de la página web del propio festival por un precio total de 44 euros, incluyendo impuestos y gastos de gestión. Si bien los menores de 16 años no pagan entrada, deberán presentar la autorización correspondiente para poder acceder al festival y un formulario concreto que pueden encontrar en la página del «OUR Fest».

El recinto contará también con una serie de propuestas gastronómicas para los asistentes y no utilizará un sistema de «cashless» sino que mantendrá el uso de dinero en efectivo o permitirá los pagos con tarjeta de débito o crédito.

Un festival de rock alternativo que ya se ha consolidado como referente musical en el panorama gallego con el apoyo de la Xunta de Galicia dentro del marco de conciertos Xacobeo, reforzando la apuesta por la música en directo como elemento de dinamización cultural y turística del territorio.

Espera así atraer a muchísimas personas tanto de dentro como de fuera de la ciudad ourensana. para poder disfrutar de este día de música que busca escapar del mundo «streaming» ofreciendo una propuesta auténtica, intergeneracional y que valga la pena no solo para hacer vídeos con el móvil, sino para quedar en la memoria.

Estuvieron presentes en el acto de presentación, el teniente alcalde de Ourense, Aníbal Pereira, en representación del concello de Ourense. El comisario del Xacobeo de la Xunta de Galicia, Marcos Gómez Romá; así como el director general del espacio de Expourense, Rogelio Martínez; el director de cultura y deporte de la diputación provincial de Ourense, Marcos Vázquez; y el director artístico del festival, David Jiménez-Zumalacárregui, además de Beatriz Carmiña de Produtriz, por parte de la organización del propio festival.

En la presentación, incidieron en los aspectos más importantes de este evento de un día. Como es ese formato «boutique» que busca ofrecer una experiencia un tanto más cercana al público que el formato actual de festivales, apostando por esos grupos que componen la escena durante décadas, pero sin olvidar tampoco a las nuevas promesas.

«Antes pensábamos en esto como algo musical simplemente, como algo cultural, y ahora creo que todos aprendemos que hay mucho. Que tiene un importante retorno para las ciudades», remarcó Gómez, el comisario de Xacobeo, «tanto para la economía local, como para generar empleo, como para la percepción de la ciudad, de la provincia, de Galicia, y será lo que estamos convirtiendo en un epicentro de música en directo».