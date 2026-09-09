Una mujer acepta 20 meses de cárcel por agredir con una botella al padre de sus hijos en Ourense

En el Juzgado de lo Penal 2 de Ourense una mujer se enfrentaba este martes a cuatro años de cárcel como autora de un delito de lesiones con la agravante de parentesco por haber golpeado en la cabeza al padre de sus hijos con una botella de vidrio. La mujer reconoció la agresión y un acuerdo entre las partes y su aceptación redujo la pena a 20 meses de prisión.

En concreto, los hechos juzgados se remontan al 12 de abril de 2024. Según el escrito de acusación, en esa fecha la mujer se desplazó a un bar de la ciudad de Ourense donde trabajaba la víctima, con la que mantenía una relación de 10 años. En el establecimiento, aprovechando que el hombre se agachó para recoger unas llaves que se le habían caído, «con ánimo de menoscabar su integridad física», accedió a la barra, cogió una botella de cristal y lo golpeó «en repetidas ocasiones» en la cara y en el antebrazo. Todo ello en el contexto de una discusión previa.

A raíz de la agresión, la víctima sufrió cortes sangrantes en su mejilla izquierda, barbilla inferior y antebrazo izquierdo. Como consecuencia de dichas lesiones, requirió para su curación, además de una primera asistencia sanitaria, tratamiento médico-quirúrgico consistente en la suturación de las heridas, medicación antibiótica y curas locales.

Asimismo, precisó una intervención quirúrgica perteneciente a la especialidad de traumatología: la sutura de las heridas bajo anestesia local y mediante técnica quirúrgica abierta. Como secuela le restan dos cicatrices, una de 7,5 centímetros en la mejilla izquierda y otra de 4 centímetros en la cara anterior del antebrazo.

Por todos estos hechos, el Ministerio Fiscal solicitaba para la acusada, además de los 4 años de cárcel, la prohibición de aproximarse al perjudicado, su domicilio o lugar de trabajo a menos de 500 metros durante 5 años y una responsabilidad civil de 10.254 euros— 2.320 euros por los días de curación y 7.934 por las secuelas—.

Finalmente, tras el acuerdo, la responsabilidad civil se mantuvo, pero la condena se rebajó: la mujer se conformó con 20 meses de cárcel, que no cumplirá si no delinque en el plazo de 2 años, y una orden de alejamiento de la víctima a 50 metros durante 2 años y 8 meses.