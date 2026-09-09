Se enfrenta a dos años de cárcel por golpear a su novio en la cabeza

Una discusión en el ámbito doméstico sentó este martes en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense a una joven que se enfrenta a un año y once meses de cárcel por un delito de lesiones, por atacar a su pareja sentimental.

Los hechos, que se juzgarán en el mes de febrero tras no llegar las partes a un acuerdo esta semana, se remontan al mes de abril de 2025. Según el escrito de acusación, la mujer regresó de madrugada al domicilio que compartía con su pareja. Él estaba acostado en la cama y ella entró «haciendo mucho ruido», despertándolo.

El hombre le recriminó su actitud y el reproche dio lugar a una disputa, durante la cual ella «saltó» sobre él, que seguía tumbado, y le mordió el cuello antes de salir del dormitorio. Sin embargo, no terminó ahí, «al poco tiempo volvió y lo golpeó en la cabeza con el teléfono móvil provocándole lesiones».

La víctima sufrió una herida en la cabeza, una mordedura y escoriaciones en ambos brazos. Tardó en curarse 11 días, pero no le restan secuelas más allá de una «cicatriz de 10 centímetros bajo el cuero cabelludo».

Por estos hechos, la Fiscalía solicita que responda la acusada como autora de un delito de lesiones, pidiendo una pena de 1 año y 11 meses de cárcel y una orden de alejamiento de 500 metros durante 5 años o subsidiariamente que responda como autora de un delito de maltrato. Solicita en ese caso 12 meses de prisión, orden de alejamiento a 500 metros y prohibición de comunicarse durante 5 años y privación del derecho a tenencia y porte de armas durante 2 años y 6 meses.