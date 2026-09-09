El Concello de Ourense planea sus actividades infantiles para este próximo curso 2026-2027

El concello de Ourense pone en marcha una nueva edición del programa de actividades infantiles de los centros cívicos municipales para este nuevo curso 2026/2027 que comienza.

La iniciativa, que comenzará el próximo 1 de octubre, está dirigida a escolares de Educación Infantil y Primaria empadronados en el municipio y ofrece distintas propuestas de ocio, formación y acompañamiento fuera del horario lectivo para favorecer la conciliación familiar y laboral, entre otros.

Las familias interesadas ya pueden consultar las actividades disponibles y, a partir del lunes 14 de septiembre, a las 9.00 horas, realizar la inscripción a través de la página web actividades.ourense.gal.

El plazo para realizar las inscripciones permanecerá abierto hasta que se cubran todas las plazas disponibles. El programa se desarrollará en los centros cívicos ourensanos de la calle Colón, A Cuña, A Ponte, As Termas y Seixalbo.

La organización de las actividades está pensada para darse en dos modalidades. Por un lado, habrá propuestas semanales que se darán entre los días de lunes a jueves, desde las 18.00 hasta las 19.30 horas, y que estarán destinadas a los niños y niñas nacidos entre 2017 y 2023.

Por otro lado, la oferta también plantea ofrecer actividades durante los sábados, que serían entre las 11.00 horas y hasta las 12.30 horas, pensadas y dirigidas a escolares desde 4.º de Infantil hasta 6.º de Primaria.

Además, el Centro Cívico de la calle Colón contará con un servicio de apoyo escolar destinado a estudiantes desde 5.º de Primaria hasta 2.º de la ESO. Este recurso funcionará los martes, miércoles y jueves, de 16.00 a 17.30 horas, y la admisión se confirmará telefónicamente una vez organizado el grupo.

Con esta programación, el concello busca amplíar la oferta de actividades dirigidas a la infancia durante las tardes y los fines de semana, al tiempo que proporciona a las familias recursos para organizar el cuidado y las actividades de sus hijos fuera del horario escolar.

La iniciativa se enmarca así en las medidas municipales orientadas a favorecer la conciliación familiar y laboral y a promover un uso educativo y saludable del tiempo libre de los menores.