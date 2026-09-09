Vuelve «Tempo de troula», para que los niños jueguen y los padres no se preocupen

La vuelta al cole no siempre es sinónimo de facilidad de cara a la conciliación familiar y laboral que necesitan muchas, o todas, las familias.

Pese a que la mayoría de centros educativos de la ciudad de Ourense ya han retomado el horario lectivo, varios de ellos no cuentan aún con clases por las tardes. Sin duda, un quebradero de cabeza para aquellos progenitores que deban compaginarlo con sus obligaciones en el trabajo.

Por ello, durante todo el mes de septiembre, la Asociación Xuvenil Amencer vuelve con su iniciativa «Tempo de Troula» que este año alcanza su XIV edición.

Tendrá lugar en el colegio salesiano María Auxiliadora (plaza don Bosco, 1) de lunes a viernes desde las 15.00 hasta las 17.30 horas y está dirigido para niños desde los tres años hasta los 12 años (comprendiendo los cursos de 4º de educación infantil hasta 6º de educación primaria).

Los interesados -que pueden ser de cualquier colegio; no es una iniciativa exclusiva del centro salesiano- podrán apuntarse a lo largo de todo el mes, ya que no se cierran las plazas, a través de su página web www.amencer.org. También pedir información poniéndose en contacto con la propia organización a través del teléfono 988 218 123 o al correo de contacto disponible: amencer@amencer.org .

«El objetivo», según relatan desde la organización además de poder ayudar a las familias es «educar en valores a través del juego, favorecer la creatividad de los participantes, propiciar la participación y el trabajo en equipo». Para ello, cuentan con un equipo formado por un coordinador y unos animadores que son voluntarios de la misma Asociación Xuvenil Amencer que serán los encargados de amenizar las tardes de los niños y niñas en el colegio.

Las actividades podrán variar a lo largo de los días, siempre buscando fomentar la convivencia entre los niños asistentes mientras disfrutan y aprenden. La primera jornada, que tuvo lugar este primer día de curso escolar, este 9 de septiembre, los 12 niños de 6 a 12 años, apuntados pudieron disfrutar de una tarde de juegos en la sala de psicomotricidad puesto que las actividades de este mes tendrán como temática los Juegos Olímpicos. Allí pudieron usar el material del colegio, tales como aros, conos, cuerdas para saltar a la comba, etc.; para llevar a cabo sus juegos y ejercicios olímpicos. Mientras que los más pequeños tuvieron una jornada de «animación a la lectura».

Para el segundo día que se dará este jueves día 10, la organización plantea una jornada llamada «ciencia divertida» enfocada a que, de nuevo, mientras sigan aprendiendo estos niños puedan divertirse variando de temática. Y mientras que los padres no tengan que preocuparse por nada.