La Audiencia Provincial de Ourense rechaza investigar a Jácome por malversación y falsedad documental

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha desestimado el recurso de apelación presentado por el exconcejal de Democracia Ourensana Telmo Ucha en el que se solicitaba ampliar el objeto del proceso que inicialmente investigaba al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación, para incluir también los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

La resolución judicial recuerda que la propia Audiencia ya acordó el pasado 26 de junio el sobreseimiento libre de la causa en la que se investigaba al regidor por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa relacionado con la compatibilidad entre su dedicación exclusiva como alcalde y sus actividades profesionales privadas, entre ellas la dirección de Auria TV por no solicitar la compatibilidad para desempeñar a la vez ambas funciones.

«Indisolublemente unidos»

Aquel auto revocó la decisión del juez instructor, que había acordado continuar el procedimiento, en el que la Fiscalía llegó a solicitar 9 años de inhabilitación para el alcalde, al apreciar indicios de un posible delito de prevaricación por omisión. La Audiencia concluyó entonces que no concurrían los elementos necesarios para apreciar este delito y señaló que, de existir alguna irregularidad en la actuación de Jácome, esta debería dirimirse en la jurisdicción contencioso-administrativa y no en la penal.

«No toda omisión o incumplimiento de un deber por parte de un funcionario puede catalogarse de prevaricación administrativa omisiva», recogía el auto trasladando que una inactividad no equivale automáticamente al dictado de una resolución arbitraria: «no basta que una resolución administrativa sea contraria a Derecho para que constituya el delito de prevaricación», resumía.

Ahora, al resolver el recurso de Ucha, la Sala considera que aquel archivo determina necesariamente el rechazo de su pretensión de incorporar los otros dos delitos. El tribunal sostiene que la malversación y la falsedad documental que pretendía investigar la acusación particular estaban «indisolublemente unidos» al delito de prevaricación que constituía el objeto de la querella y que ya había sido sobreseído.

En consecuencia, al haber quedado archivada de forma libre la investigación por prevaricación, la Audiencia entiende que tampoco procede ampliar la investigación para investigar por malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.

Entre cárcel e inhabilitación

Telmo Ucha, que ejerce la acusación particular, había recurrido la decisión del instructor de mantener únicamente la imputación por prevaricación y solicitaba que la investigación se extendiese a los otros dos delitos, presentando un escrito en el que reclamaba para Jácome una pena de 11 años y medio de prisión por malversación y falsedad documental.

La Fiscalía, por su parte, había solicitado nueve años de inhabilitación para el alcalde por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. El Ministerio Público sostenía que Jácome habría cobrado desde 2019 su retribución municipal en régimen de dedicación exclusiva mientras desarrollaba actividades privadas que, según su tesis, eran incompatibles con esa situación.

Entre los elementos señalados por el Ministerio Público figuraban los ingresos obtenidos a través de Auria TV y otras actividades profesionales. Según el escrito fiscal, que desglosaba pormenorizadamente los ingresos privados del regidor de la ciudad de As Burgas, entre 2019 y 2024 ascendieron a 787.687,93 euros.

Sin embargo, esa acusación penal quedó sin efecto después de que la Audiencia Provincial estimase el recurso de la defensa y acordase el sobreseimiento libre de las actuaciones por prevaricación. La nueva resolución rechaza ahora la ampliación solicitada porque entiende que esos delitos estaban vinculados al delito de prevaricación que ya había sido archivado. Además, establece que no cabe recurso, por lo que esta decisión es firme.

Jácome celebra el archivo

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha reaccionado al fallo a través de sus redes sociales. En concreto, ha empleado su perfil en la red X— antes Twitter— para trasladar su parecer tras la resolución: «la Audiencia Provincial de Orense también archiva el desbarre del exconcejal Telmo Ucha, que me pedía 11 de años de cárcel (por pedir que no quede), por delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público», expone el alcalde.

«Ni siquiera entró a investigar si hubo malversación o falsedad porque considera que esas posibles infracciones están ligadas al delito de prevaricación y, al haber acordado previamente el sobreseimiento libre por inexistencia de ese delito, tampoco procede ampliar la investigación a los otros dos», resume el alcalde en un mensaje en el que recurre, con tono irónico, a una cita atribuida al dramaturgo francés Pierre Corneille: «el muerto que mataron goza de muy buena salud».