Aquilina Prieto «Trabajar en la pizarra es muy duro, pero es lo que da vida y sostiene a Valdeorras»

No solo han sido las manos de los hombres las que han hecho posible que el sector de la pizarra sea una de las principales fuerzas económicas de la provincia de Ourense. En ese duro trabajo de la piedra hay un 25 % de mujeres como Aquilina Prieto. Ella es el rostro visible que ha elegido el Área de Igualdad de la Diputación de Ourense dentro de su programa «8M, mes a mes» para rendir homenaje a las trabajadoras del sector.

«Es muy duro trabajar en la pizarra, pero es el sector que da vida y sustento a Valdeorras», reconoce Aquilina, quien valora además la progresiva mecanización que ha disminuido la dureza del oficio en los últimos años.

Para la institución provincial, Aquilina Prieto encarna la historia viva de Valdeorras. Nacida en Ourense pero enraizada profundamente en Carballeda de Valdeorras, su trayectoria profesional se entrelazó desde muy joven con la piedra. Tras ocho años a pie de nave en la manipulación directa del mineral, dedicó otras dos décadas a ejercer como cocinera de la cantera, asegurando el bienestar diario de las cuadrillas; una labor indispensable que facilitó el día a día en las explotaciones.

Su testimonio refleja la evolución de un sector en el que la presencia femenina ha ido en constante aumento. Aquilina no olvida los años de mayor exigencia física, pero resalta, junto con la paulatina mecanización de los procesos, la «calidad humana», el compañerismo y el valor de un empleo clave para su libertad: «Si no estudiabas, sabías que en la pizarra podías tener un trabajo», indica sobre la actividad que significó la independencia económica y la autonomía personal para cientos de gallegas.

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Por su parte, la diputada de Igualdad, Teresa Barge, subrayó que visibilizar a pioneras como Aquilina permite «reconocer a todas aquellas mujeres que durante décadas han contribuido con su trabajo al desarrollo económico de Valdeorras y que han conquistado, a través del empleo, mayores niveles de autonomía e independencia». Un tributo necesario a quienes, desde el coraje y la piedra, construyeron el futuro de la comarca.