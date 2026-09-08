Miles de fieles completan la tradicional Novena a la Virgen de los Milagros en Baños de Molgas
El Santuario de Nuestra Señora de los Milagros acogió la celebración de ocho misas y una procesión solemne tras nueve días de peregrinación ininterrumpida por parte de los fieles
Dice su himno que en las manos de la Virxe do Medo «el Creador sus tesoros deposita para aquel que necesita tu consuelo y tu favor», y la última semana ha dejado patente que su amplia comunidad de devoción tiene bien presentes estos versos. Y es que el Santuario de Nuestra Señora de los Milagros ha cerrado este lunes su tradicional Novena, en la que, como cada año, miles de fieles han peregrinado hasta el templo de Baños de Molgas para solicitar los favores y agradecer los milagros de la Virxe do Medo, desde los veteranos usuarios de las residencias de la Fundación San Rosendo hasta los más jóvenes voluntarios.
Miles de fieles peregrinan a Baños de Molgas
Las nueve intenciones de romería que se repartieron entre el 30 de agosto y el 7 de septiembre —emigrantes, cristianos perseguidos, pobres o quienes pedían por la familia estaban convocados a llegar al templo en su respectivo día— culminaron con la fiesta solemne y sus correspondientes ocho misas. La más importante, la solemne de las 12.00 horas, a la que siguió la multitudinaria procesión con la imagen de la Virgen de los Milagros.
Devoción, ofrendas y tradición popular
Una marea de devotos y devotas, muchas con sus trajes ceremoniales, acompañaron a su guía entre cruces, incensarios... y, cómo no, todo el comercio que se monta alrededor de esta conocida romería: cereros, churreros y pulpeiras volvieron a llenar de casetas el santuario para atender las ofrendas y el hambre de los fieles.
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