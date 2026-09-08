«El graffiti nace de la rebeldía y de esa necesidad de expresarse »

Andrés Suárez (1996) forma parte de ese número de jóvenes ourensanos con un gran talento que, ante una emergencia cultural nunca antes vista en la tierra de la "xeneración Nós", trata de seguir adelante con su pasión artística que comenzó con el graffiti hace años. Estudió ilustración, aunque los ingresos que entran por la puerta de casa proceden de las horas que echa detrás de la barra. Al preguntarle, su humildad le precede, pese a que domina el color y en múltiples texturas. Trabaja como camarero en el «Café Cultural El Pueblo» (rúa Hernán Cortés, nº 26) y allí expondrá todo este septiembre en el horario habitual del local. Siendo esta la primera de muchas muestras de artistas locales que ya está preprando el establecimiento.

Algunos de los graffiti, hechos con spray sobre lienzo. / Brevebretema

P: ¿Cómo ha sido el proceso creativo para esta hacer esta exposición?

R: Pues depende. En la última, por ejemplo, me inspiré en la película de Spike Lee «Haz lo que debas». También en la «Ciudad vacía», de Batman de los años 90. Pero en general en la música, y todo el mundo del graffiti y la cultura urbana. Quería hacer algo relacionado con el graffiti pero que no fueran solo bocetos o solo técnica de graffiti. Así que también hay acuarela y diferentes técnicas que no tienen nada que ver con el mundo del graffiti que hay en la calle.

P: ¿Qué materiales o técnicas ha usado?

R: Aquellos que se ven a la entrada del local, están hechos con spray sobre lienzo. Los que se encuentran al fondo, dos están hechos con acuarelas, otro con rotuladores y el que tiene un fondo rosa es una serigrafía intervenida con spray por encima y los últimos están hechos con técnica digital.

"Café cultural El Pueblo" expondrá las obras de @sucio.ilustracion durante todo el mes de septiembre. / Brevebretema

P: ¿Y cómo comienza su historia con la cultura urbana y el mundo del graffiti?

R: Yo empecé patinando cuando tenía 13 años.Entonces estaba siempre en el skatepark, ahí en el pabellón de Los Remedios. Y bueno, eso siempre estaba lleno de graffitis, había gente pintando y un día vino un amigo... Bueno, nos hicimos amigos, y él ya pintaba graffitis. Y nos empezó a meter el gusanillo, ‘vamos a pintar, venga....’ Fui a probar con él un par de veces y me moló. Y desde aquel día.

P: ¿Qué cree que fue lo que más le gustó?

R: Al final mola mucho la adrenalina cuando salías a pintar, que no te viese nadie, el «adueñarse» de la calle, decir pues esto es mío ahora. También es genial pintar en sí, es decir, a mí me relaja mogollón. Coger un spray y te ibas por ahí en medio del monte a echar toda la tarde pintando una pared abandonada. ¿Y si no te gusta? Pues se pintaba por encima otra vez y listo. Eso también es algo que me relajaba bastante.

P: ¿Y qué le diría a aquellas personas que siguen teniendo prejuicios en contra del graffiti?

R: Uff, pues no sé. «Deja a los chavales que camelen», ¿no? -ríe- No sé, creo que al final es una forma de expresión como cualquier otra, pero el graffiti viene de eso, nace de la rebeldía, de la necesidad de expresarse y de rebelarse contra el sistema establecido. Me parece que es algo bastante necesario. Entiendo que haya la gente no le guste, porque también hay muchas faltas. Como pintar en la piedra o en partes en el casco viejo me parece algo que no está bien por supuesto es algo que no se debería hacer. Pero, en la mayoría de los casos, igualmente, los problemas tienen una solución, que es coger una brocha, un cubo de pintura y pintar por encima. O sea, tampoco es tan grave si lo ves así. También tenemos que darnos cuenta que gracias al graffiti nacieron mogollón de artistas. La mayoría de artistas «top» del mundo del muralismo como aquí MonDevane o Sekone, todos vienen de ahí. Entonces, desprestigiar este tipo de arte, o como quieras llamarlo, porque es «vandálico» o porque no te guste, bueno, pues, es una pena.

P: Ahora mismo, vende sus láminas y está abierto a encargos. ¿Cree que en algún momento podría dedicarse solo a la ilustración como fuente de ingresos?

R: No, ¡qué va! Ahora mismo está muy complicado el panorama para los artistas, en general.

P: ¿Y qué opina sobre la situación para los artistas en Ourense?

R: Aquí no hay nada que hacer. La gente que se quiere quedar aquí… Está como muy pillada y necesita tener otro trabajo que los sustente por otra parte. O eres el mejor y trabajas desde casa para un público más a nivel global, aunque vivas en Ourense, o sino no te comes nada aquí. Es que esto es muy… parece que no hay nada que hacer, es muy complicado.

Algunas de las obras de Andrés, inspiradas en numerosos elementos de la cultura urbana. / Brevebretema

P: ¿Cree que si se fuera a otra ciudad le resultaría más fácil poder dedicarse en exclusiva a la ilustración?

R: Sí. Y no lo descarto. Ahora mi pareja está terminando la carrera y es algo que nosotros hablamos, que en cuanto no tengamos nada que nos ate aquí en Ourense, nos piramos.Porque es que aquí no hay nada que hacer.

P: ¿Y cómo le hace sentir eso realmente?

R: Hombre, ¡pues mal!. Al final es el sitio donde he vivido toda mi vida, donde nací. Me gusta esta ciudad. Tengo aquí toda mi familia, todos mis amigos. Y es una pena tener que irse porque no hay oportunidades. Tanto artísticas como laborales, en general. Al final, da igual de lo que quieras trabajar. No tienes opción casi. Da igual que seas periodista, fotógrafo, artista, ilustrador, lo que sea. Está muy jodido trabajar aquí en Ourense.

P: ¿Qué recomdaría para tratar de cambiar esto?

R: Pues, a lo mejor, si empieza a haber más vida y que más bares se animen también a programar y a hacer más eventos, pues, a lo mejor también se anima a la gente y a los chavales a decir, «¡ah!, pues mira, yo tengo un grupo, voy a ver si puedo tocar aquí». O «yo tengo unas fotos, a ver si me las exponen en este bar». No sé, motivar a la gente también. Que vea que hay salida, que tienen una ventana en la que se puedan expresar, un sitio en el que se puedan expresar y que puedan hacer cosas.n