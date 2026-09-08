Un detenido en Ourense por una estafa de más de 325.000 euros con falsas inversiones

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Ourense como presunto autor de un delito de estafa con un perjuicio patrimonial superior a 325.000 euros. El arresto se enmarca en la operación Maxiplan, una investigación abierta a raíz de varias denuncias sobre una presunta trama relacionada con la captación de dinero mediante supuestos productos de inversión y seguros.

Según las diligencias, el investigado habría utilizado durante años la relación de confianza mantenida con sus clientes, así como «la apariencia profesional vinculada a la actividad aseguradora», para ofrecerles productos que prometían rentabilidades de entre el 3,95% y el 7,40% anual.

Los afectados habrían ido realizando distintas aportaciones económicas, principalmente mediante transferencias bancarias, para supuestos depósitos o productos financieros. Sin embargo, las comprobaciones posteriores realizadas por los agentes ante las entidades a las que supuestamente estaban vinculados esos productos determinaron que no constaban los depósitos o aportaciones comunicados a los clientes.

Uno de los casos investigados refleja el mecanismo que se encuentra bajo sospecha. Una de las personas afectadas habría realizado aportaciones durante varios años y, cuando finalmente solicitó recuperar una cantidad superior a 46.000 euros, habría recibido varios justificantes que supuestamente acreditaban la realización de las transferencias necesarias para devolverle el dinero. Esas operaciones, sin embargo, no habrían resultado efectivas.

La investigación apunta además a la posible utilización de documentación aparentemente falsa para dar apariencia de legitimidad a las operaciones y reforzar la confianza de los afectados.

Seguros sin formalizar

La Guardia Civil detectó además otros casos en los que el investigado habría cobrado cantidades correspondientes a primas de seguros, tanto en efectivo como mediante transferencias, y habría entregado después a los clientes justificantes o documentación que aparentemente acreditaba la contratación de las pólizas, pero no fue así. Las pesquisas policiales descubrieron que las pólizas no habían sido correctamente formalizadas y que «algunas de las personas afectadas habrían tenido conocimiento de esta situación únicamente después de recibir comunicaciones de las propias aseguradoras».

Por todos estos hechos, el perjuicio patrimonial que figura acreditado en las diligencias policiales asciende a más de 325.000 euros, correspondientes a diferentes afectados. La investigación permanece abierta y no se descarta la existencia de nuevas personas perjudicadas.

Consejos policiales

Desde la comandancia de Ourense recuerdan que «la prevención constituye la principal herramienta frente a este tipo de delincuencia» y lanzan una serie de consejos para evitar estafas de inversión.

En primer lugar, aconseja «desconfiar de las rentabilidades extraordinariamente altas» que consideran «una señal de alerta», recomiendan comprobar directamente quién ofrece el producto contactando con la entidad financiera aseguradora o empresa por canales oficiales, así como verificar que el producto existe y comprobar el titular de la cuenta bancaria. Asimismo, piden que no se entregue dinero en efectivo sin un justificante verificable y, de nuevo, hacen hincapié en la desconfianza recomendando «no confiar únicamente en una relación personal o profesional previa».

«Una comprobación independiente antes de efectuar una transferencia puede evitar pérdidas económicas de gran importancia», dicen desde la Guardia Civil, desde donde apuntan que «un contrato o justificante puede aparentar autenticidad sin acreditar que una operación se haya ejecutado», por lo que es necesario comprobar los documentos directamente con la entidad emisora y solicitar siempre documentación completa antes de transferir dinero, así como comprobar periódicamente las inversiones directamente con la entidad correspondiente y conservar contratos, justificantes, correos, mensajes y demás documentación relacionada.