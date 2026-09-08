Detenido en el concello ourensano de Petín mientras regaba 97 plantas de cannabis

El Equipo Roca de la Guardia Civil de A Rúa, en colaboración con agentes de la Guardia Civil de Viana, detuvo a un vecino de Petín como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de drogas.

La investigación se inició a principios del pasado mes de agosto, después de que los agentes tuvieran conocimiento de la existencia de una plantación de cannabis en la localidad de Portomourisco, en el municipio de Petín. Tras las indagaciones realizadas, la Guardia Civil localizó el lugar exacto donde se cultivaban las plantas y el sospechoso pudo ser sorprendido in fraganti mientras regaba el cultivo, procediéndose a su detención y posterior pase a disposición judicial como presunto autor de un delito contra la salud pública.

En total, en este dispositivo los agentes se incautaron 97 plantas de cannabis.