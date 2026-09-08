El Concello de Ourense reabre al tráfico la intersección de las calles Bedoya y San Lázaro

A solo dos días de la «vuelta al cole», la ciudad de As Burgas ha recuperado una de las arterias principales de su centro urbano. Y es que, tras más de dos meses de actuaciones, se ha reabierto la intersección entre las calles Bedoya, Parque de San Lázaro y Santo Domingo, una de las principales puertas de entrada tanto al casco histórico como a la avenida de Buenos Aires.

El Concello de Ourense ha cumplido así el plazo estimado inicialmente para las obras, que dieron inicio el pasado 1 de julio. El cruce se cortó al tráfico para poder reparar y mejorar el pavimento de ese punto. Hecho a partir de losetas, como el resto de la calle Cardenal Quevedo —de uso peatonal—, varias circunstancias acabaron rompiendo y descolocando buena parte de las baldosas, de cuya reparación se ha encargado la empresa Oreco Balgón S.A. El Ayuntamiento consideraba la actuación «imprescindible para el mantenimiento del espacio público», por lo que impidió la circulación rodada durante los trabajos.

Para permitir el acceso de residentes y servicios a los garajes en las zonas afectadas, se habilitó la doble circulación en las tres calles afectadas por la intersección, que desde este martes vuelven a recuperar su sentido habitual de tráfico. También las líneas de autobús 5, «Reza-Ceboliño»; 6, «Antigua Estación de Autobuses-As Curuxeiras»; 13, «Palmes-Universidad Laboral (A Cuña)»; y 15, «Plaza Mayor-O Tinteiro-Plaza Mayor», volverán a realizar sus recorridos originales.

Normalidad para Maristas y los taxistas

La circulación se reabre en un momento tan clave como el inicio del curso académico, pues la intersección es el principal punto de entrada para las familias del colegio Maristas, situado entre las calles Bedoya, Valle-Inclán y Ramón Cabanillas. La vuelta a la normalidad supone también una gran noticia para el sector de los taxistas, pues recuperan plenamente uno de sus principales puntos de recogida en el centro urbano tras varias semanas complicadas.

Según cuenta Francisco Javier Álvarez Pérez, presidente de la asociación provincial de estos trabajadores, el corte suponía una «incomodidade total», pues debían entrar por la calle Bedoya y «dar a volta nun garaxe» al no poder ir en sentido descendente hacia el parque para realizar su ruta. Además, afean que las actuaciones para reparar el pavimento hayan tenido una duración «extremadamente lenta», pero agradecen poder volver a la normalidad.

Acceso controlado por cámara en la zona peatonal

Cabe recordar que esta intersección forma parte de la zona peatonal, y su entrada por la calle Parque de San Lázaro está controlada por una videocámara lectora de matrículas, que multa automáticamente los accesos no autorizados. Pueden entrar por ella quienes vayan a realizar una carga y descarga entre las 7.30 y las 11.00 horas o entre las 15.00 y las 17.00, así como quienes accedan a los parkings públicos, además de los vehículos autorizados: los de residentes o titulares de plaza de aparcamiento en la zona peatonal y los de personas con movilidad reducida.

Estas labores de mantenimiento se enmarcan dentro del proyecto de pavimentación en piedra y renovación de la red de servicios que afecta al Parque de San Lázaro, Xaquín Lorenzo, Bedoya —hasta Valle-Inclán— y Cardenal Quevedo —hasta la avenida de A Habana—. Dado que la obra original se encuentra todavía dentro del plazo de garantía, ha sido la propia empresa adjudicataria la encargada de ejecutar la reparación.