El CHUO da la bienvenida a nuevos sanitarios: 26 estudiantes de Medicina inician sus prácticas

El Complexo Hospitalario Universitario de Ourense recibió este lunes a 26 estudiantes de sexto curso de Medicina de la Universidad de Santiago que hasta mayo cambiarán las aulas por las batas en su último año de formación práctica obligatoria.

El alumnado fue recibido en el salón de docencia por el director asistencial del Área Sanitaria, Eloy Sánchez, y por el presidente de la Comisión de Docencia, Jesús García Mata. Ambos les animaron a implicarse en el día a día del hospital y a conectar con el paciente, destacando que afrontan un año «muy productivo gracias a la vocación docente y calidad de los facultativos ourensanos».

La promoción destaca por su mayoría femenina y por su procedencia diversa. Aunque la mayor parte del grupo es ourensano, el prestigio del centro ha atraído a alumnos de Almería, Badajoz, Sevilla y Portugal, que eligen Ourense por las facilidades de aprendizaje práctico y una tutoría más personalizada que en complejos mayores.

Entre ellos está el ourensano Carlos Suárez, para quien el hospital resulta familiar al trabajar allí su padre. «Me parece un sitio muy amable para hacer la residencia y la rotación. Al haber menos gente, todo es más fácil», señala, admitiendo que dar el salto definitivo «impone un poco». Sus preferencias se orientan hacia oftalmología, cardiología y dermatología.

Una sensación de respeto ante la práctica real que comparte Manuel Bullón, llegado de Sevilla: «El paso a la práctica me da nervios porque tengo que repasar cosas; casi no he hecho práctica en la facultad», explica este joven, cuyo padre también es médico. Manuel espera profundizar en dermatología o alguna especialidad quirúrgica.

Desde Badajoz ha viajado Marisol Nogales. Tras cinco años intensos de carrera, eligió Ourense para cambiar de aires y por proximidad a Extremadura. Ya habituada a la ciudad y sus termas, afronta la etapa con el deseo de aproximarse «al bloque de quirófanos, especialmente en traumatología y cirugía pediátrica».

Los futuros médicos completarán siete rotaciones obligatorias: clínica médica, quirúrgica, urgencias, obstetricia y ginecología, pediatría, psiquiatría, y medicina familiar. No obstante, muchos de ellos amplían de forma voluntaria sus horas para rotar por la UCI, Cardiología, Dermatología, Oftalmología u Hospitalización a Domicilio.

Ciclos con perfil técnico

El hospital no solo abre sus puertas a la carrera de medicina. En paralelo, 20 estudiantes de ciclos formativos de grado superior de FP iniciaron sus prácticas de 500 horas distribuidas en 72 jornadas en el Área Sanitaria.

Este grupo técnico está integrado por diez alumnos de Imagen para el Diagnóstico (dos de ellos destinados al Hospital de Valdeorras), cuatro de Radioterapia y Dosimetría, cuatro de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, y dos de Informática, integrados en Sistemas de la Información. En su bienvenida oficial participaron la delegada de Formación, Montse Seijas; el subdirector de Enfermería, Diego Rivera, y coordinadores de los servicios centrales (Radiología, Anatomía Patológica y Oncología Radioterápica), donde los estudiantes también suelen ampliar voluntariamente sus horas de prácticas.