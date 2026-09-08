ADIF pone fin a años de reclamaciones con la instalación de una marquesina provisional en la estación de Ourense

La estación de Ourense tiene desde este domingo algo tan sencillo como esperado: un techo para esperar fuera. ADIF ha completado la instalación de una marquesina provisional en la explanada exterior de la terminal, una actuación largamente reclamada por taxistas, trabajadores y usuarios que durante años han tenido que aguardar bajo el sol, la lluvia o las temperaturas más extremas mientras esperaban un taxi o el transporte que les llevara a su destino. La colocación de la estructura coincide con el inicio de la segunda fase de las obras de la futura estación intermodal, un proyecto presupuestado en 115 millones de euros y que contempla ya, en su diseño definitivo, zonas de protección integradas en la fachada.

Mientras llega esa solución definitiva, la nueva marquesina es una estructura de chapa que ocupa una superficie de 32 metros cuadrados y alcanza los cinco metros de altura. Está destinada a proteger a los usuarios mientras esperan en el exterior de la terminal, donde se ubica una parada de taxis con capacidad para diez vehículos y una zona de parada momentánea, el denominado «Kiss & Ride», con seis plazas. Su instalación pone fin, al menos de forma provisional, a una carencia que siempre existió en la estación, pero que se incrementó desde el año 2021 con la llegada de la alta velocidad, que disparó el número de viajeros que utilizan la estación ourensana.

Solución que se hizo esperar

La paradoja es que la actuación ahora ejecutada es provisional y de dimensiones modestas, pero su tramitación se prolongó durante años. En mayo del pasado año, ADIF llegó a descartar inicialmente su instalación al considerar que los plazos administrativos y las «trabas» burocráticas podían llevar el proyecto a una espera de al menos dos años.

El argumento del gestor ferroviario era que la futura estación intermodal ya contempla marquesinas integradas en su fachada y que, por tanto, no resultaba razonable afrontar una infraestructura provisional que quedaría sustituida por la solución definitiva.

La respuesta de los taxistas y de distintos grupos políticos fue inmediata. El colectivo reclamó reiteradamente un resguardo para los viajeros y para los propios profesionales que pasan buena parte de su jornada en la explanada.

Finalmente, ADIF rectificó y optó por instalar la marquesina provisional que inauguró este lunes, aunque los taxistas y los usuarios ya hicieron uso de ella el domingo, en pleno retorno de estudiantes universitarios a la ciudad de As Burgas. «No nos podemos quejar, es una pena que estos temas burocráticos entre administraciones tarden tanto en ejecutarse, pero ha llegado y es lo que queríamos», decía Francisco Javier Fernández, el presidente de la asociación de taxistas de Ourense tras probar la estructura en la jornada dominical.

En concreto, desde la asociación dicen sentirse «agradecidos» por haber «sido escuchados» pese a la demora temporal porque «cuatro años son muchos años». Según el presidente, se quedan con la parte positiva, «tardó, pero tomaron nota y ahora tenemos una marquesina que aunque sea provisional tiene luz y eso también es importante, porque no solo necesitamos taparnos del sol en verano, también trabajamos muchas horas de noche», valora antes de añadir que también será «muy útil para acogerse cuando empiecen las lluvias».

Con todo, sí que consideran que «tal vez es un pelín alta, porque el sol se cuela por lo que vimos el domingo». Pero no es una crítica porque «es provisional, ese tipo de situación no se darán en el proyecto definitivo que iban a tapar desde la fachada, así que de momento estamos agradecidos porque por fin tenemos una marquesina», insiste el presidente de la asociación de taxistas.

Estrés térmico

Las condiciones de espera en el exterior no han sido el único problema relacionado con las temperaturas que ha afrontado la terminal ourensana. Este mismo verano se dio a conocer una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 de Ourense que condenó conjuntamente a ADIF y a la empresa subcontratista Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A. por vulnerar la normativa de prevención de riesgos laborales en relación con las condiciones térmicas soportadas por los vigilantes. La sentencia estableció una indemnización de 3.512 euros para cada uno de los 14 trabajadores de seguridad afectados, por los daños derivados de la exposición a temperaturas extremas sin medidas preventivas adecuadas.

Durante el procedimiento se acreditaron temperaturas que llegaron a los 42,1 grados en verano y descendieron hasta los -3,4 grados en invierno en los puestos de trabajo de los vigilantes, mediciones que superaban los límites recomendados para el trabajo en interiores. El sindicato USO había denunciado previamente ante la Inspección de Trabajo las deficientes condiciones de climatización de determinadas zonas de la terminal y había alertado incluso de episodios de desmayos y golpes de calor entre trabajadores. La nueva marquesina exterior no resuelve esas carencias interiores, pero sí es un paso hacia una Estación Intermodal preparada para las exigentes condiciones climáticas ourensanas.

Millones de viajeros

La presión sobre las instalaciones se explica también por el crecimiento del tráfico ferroviario. Según los datos de la Subdelegación del Gobierno, la estación de Ourense mueve en los últimos años alrededor de 2,2 millones de viajeros anuales mientras que antes de la llegada de la alta velocidad «la terminal registraba aproximadamente 900.000 usuarios al año».

El salto supone un incremento del 135% y, por tanto, «las necesidades a veces hay que ir solucionándolas a medida que aparezca algún pequeño problema, como es en este caso», resumió el subdelegado del Gobierno en la provincia, Eladio Santos, justificando así una marquesina provisional en la puerta de entrada de la alta velocidad en Galicia.