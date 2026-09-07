El Proxecto Xenoma inicia la toma de muestras a 2.700 vecinos de Ourense

¿Qué enfermedades estoy en riesgo de contraer basándose en mi ADN y en mi herencia genética? ¿Saberlo con antelación facilita prevenir o atacar antes esas patologías? Son algunas de las cuestiones a las que trata de responder el Proxecto Xenoma de Galicia, cuyas tomas de muestras de sangre, para fijar ese «mapa» y ADN de cada comienzan este lunes en el CHUO y para el que han sido citadas a participar, de forma voluntaria, 2.700 personas.

Esta iniciativa de investigación biomédica, promovida por la Xunta de Galicia del Proyecto Xenoma, con una inversión global de 20 millones de euros, abre sus puertas en la provincia citando a esos ciudadanos, en los distritos sanitarios de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

La toma de extracciones en el CHUO se prolongará de forma continuada hasta el próximo 24 de septiembre. Posteriormente, el equipo sanitario se desplazará al Hospital Comarcal de Valdeorras los días 28 y 29 de septiembre, culminando el despliegue provincial en el Hospital Público de Verín entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Todas las extracciones se realizarán bajo cita previa en horario de tarde, de 15:30 a 18:30 horas, sin necesidad de que las personas citadas acudan en ayunas. Durante el proceso, el personal sanitario ofrecerá asesoramiento e información detallada sobre el estudio a cada participante.

Para esta nueva convocatoria en territorio orensano se han remitido citaciones a 2.188 corresponden al distrito de Ourense, donde el objetivo es que acudan más de 400 personas. En el distrito de O Barco de Valdeorras fueron citadas 277 personas y en el de Verín, 241 participantes.

Detección precoz

La meta global en esta etapa provincial es alcanzar la participación efectiva de 541 voluntarios, cuya contribución será clave para consolidar el mapa genético de la comunidad gallega.

El Proxecto Xenoma Galicia nace con la ambiciosa meta de recopilar el ADN de 400.000 ciudadanos gallegos. Su propósito central es identificar variantes genéticas asociadas a patologías graves de alto impacto antes de que manifiesten síntomas clínicos. Específicamente, las líneas de investigación se centran en cáncer de mama y ovario hereditario (identificación de mutaciones en genes de alto riesgo); síndrome de Lynch (detección de la predisposición genética al cáncer colorrectal y otros tumores) e hipercolesterolemia familiar , que es otra de las patologías que se pueden detectar con un diagnóstico precoz de la alteración del metabolismo lipídico.

Por el porcentaje de población implicada respecto al total de la comunidad, el Proxecto Xenoma Galicia se sitúa como una de las iniciativas de cribado genético poblacional de mayor envergadura a nivel mundial.

La investigación sitúa a Galicia a la vanguardia de la biomedicina y la farmacología clínica en España. El proyecto no solo busca predecir el riesgo de enfermedad de forma anticipada y diseñar tratamientos farmacológicos a la medida de cada paciente, sino también sentar las bases para un modelo de cribado genético público, equitativo y sostenible para el sistema sanitario del futuro, según explica la Xunta. n