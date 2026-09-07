La fe sin fronteras de Totan Kundu: un hinduista, entre los peregrinos ofrecidos a la virgen de Os Milagros en Ourense

Venerar a Shiva, uno de los tres grandes dioses del hinduismo, y hacer «encargos» a una advocación cristiana como la Virgen de Os Milagros de Ourense —que vive estos días su multitudinaria novena— no es algo excluyente para Totan Kundu, aunque resulte paradójico.

Para este indio que vive y trabaja desde hace unos años en Ourense, pero que es hinduista confeso, al igual que el resto de su familia, que sigue viviendo en India, «la fe no tiene fronteras». Así que a mediados de agosto visitó su país, donde acudió a una peregrinación hasta un templo del dios Shiva, para agradecerle que le había concedido «unos favores que yo le había pedido».

Este domingo, Totan hizo otra visita que parece contradictoria, pero que tiene que ver con su visión de la religión, la cultura y el mundo: «Hice la peregrinación a pie de 30 kilómetros desde Ourense al santuario de la Virgen de Os Milagros, porque ella me cumplió la petición personal que le hice y se lo había prometido», señala.

Tras la larga caminata con su amigo David, reconoce que, «aunque yo seré siempre hinduista, hay algo especial en estas iglesias o en los monasterios. Según vas viendo en el último tramo, ya cansado, el santuario a lo lejos te emociona; y una vez allí, es precioso ver la alegría y paz que transmite la gente». Entiende que «aunque no sea cristiano, entiendo que en todos los centros de culto hay algo especial y visitarlos me enseña a conocer cómo vive y siente este país».

Resulta casi normal que Totan, natural de Santiniketan, la ciudad india cuna de Tagore, tenga esta percepción tan pacifista y universal de la fe. Llegó a Ourense de la mano de uno de los mayores expertos y coleccionistas de la obra de Rabindranath, el ya fallecido profesor ourensano Pepe Paz. Ahora está casado con Priya, y regentan la agencia Totan Kundu Viajes, que, como no podía ser de otra manera, tiene entre sus especialidades las visitas guiadas y personalizadas a la India. La boda de ambos fue, en su momento, un auténtico desembarco de amigos de ambos continentes, muchos desplazados desde Ourense para vivir varios días de fiesta en Santiniketan.

Aunque mantiene vivas sus tradiciones, considera que la capital de As Burgas es un poco su casa. Ahora, como peregrino hinduista en Os Milagros, algo que parece que repetirá, hace una propuesta: «El camino se hace largo y me sorprendió que no haya algún puesto nocturno que ofrezca botellas de agua o algún alimento para facilitar el viaje. Son muchas horas y hace calor».

Pone como ejemplo el modelo de su dios, Shiva, al que veneró hace pocos días en Santiniketan: «En agosto, cuando fui a agradecerle, llevé dos cuencos —como es tradición— con agua del río sagrado, que suele ser la del Ganges. A lo largo del camino, y como ofrenda, hay muchas personas que de forma voluntaria ofrecen agua o ayuda al peregrino. Estaría bien que lo hicieran en Os Milagros, ¿no le parece?», pregunta Totan.

Sí le sorprendió que, «siendo tan bonita y trascendente esta experiencia, al margen de la fe que tú tengas, no había apenas jóvenes este domingo. Es una pena que se pierdan esta experiencia de recorrer, desde Ourense, el camino a Os Milagros. Merece la pena», recomienda.

La jornada concluyó con una comida más gastronómica que espiritual, la cual compartieron los dos peregrinos —el indio Totan y el gallego David— con sus respectivas esposas al lado del santuario. No solo de fe vive el hombre, ya sea cristiano o hindú: «Disfrutamos del pulpo y de la carne ó caldeiro, que también es cultura». Ni Shiva ni la Virgen de Os Milagros van a discrepar en esto.