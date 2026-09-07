El Concello de Ourense amenaza con anular la licencia de ocupación del estadio de O Couto

El Concello de Ourense exige a la Xunta de Galicia que ejecute las obras de urbanización del entorno del campo de fútbol de O Couto que, según trasladan desde el propio gobierno municipal, quedaron pendientes tras la reciente reforma del estadio, pese a estar incluidas en el proyecto presentado por la Administración autonómica.

El Ejecutivo local da cuenta de esta situación mediante un comunicado en el que alude a un informe jurídico municipal del que, según explica, se desprende que quedaron sin ejecutar las obras de urbanización de unos 2.180 metros cuadrados de terrenos de cesión. «A Xunta volve deixar tirada Ourense», esgrimen desde el consistorio en el comunicado en el que insisten en que se trata de una obligación que corresponde cumplir a la Xunta, a la que acusan de «deixación».

La controversia no afecta, según la información difundida por el consistorio, a la ejecución del estadio o del terreno de juego, sino a la urbanización de terrenos del entorno que formaban parte del proyecto de reforma. El Concello considera que dejar estos trabajos pendientes supone incumplir las condiciones de la licencia municipal y pone el uso del estadio en el aire.

Así, el alcalde de la ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, advierte de una posible consecuencia administrativa: «si la administración autonómica no cumple con sus obligaciones el Concello seguirá el procedimiento previsto en el informe jurídico; declarará, previa audiencia, la ineficacia de la comunicación de primera ocupación, lo que supondrá que no existe título habilitante para ocupar el inmueble».

Críticas al ejecutivo Autonómico

El gobierno municipal utiliza este caso para cuestionar la forma en la que la Xunta ejecuta sus proyectos en la ciudad. «Este é un novo exemplo de como a Xunta anuncia actuacións en Ourense pero despois deixa as cousas a medias, e somos nós, o Concello, quen afronta as consecuencias e ten que poñer orde ante unha actuación incompleta», sostiene.

El regidor fue más explícito al trasladar esta posibilidad a través de su perfil en X: «La Xunta de Galicia pone en riesgo el campo de O Couto. Su uso podría prohibirse», indicó mediante un mensaje en la red social en el que incidió en que los trabajos pendientes afectan a 2.180 metros cuadrados de terrenos de cesión y no constituyen una nueva exigencia municipal, sino el cumplimiento de una actuación que ya estaba contemplada en el proyecto de reforma.

«La Xunta debe ejecutar las obras de urbanización que quedaron pendientes tras la reforma del estadio», señaló el alcalde, que volvió a cargar contra la gestión de la Administración autonómica en Ourense: «¿Cómo no vamos a ser la cenicienta si no cumplen ni siquiera lo mínimo obligatorio?», escribió en su mensaje.

En el mismo escrito, Jácome advierte que no permitirá que la situación quede sin resolver, incidiendo en que si el ejecutivo Autonómico no ejecuta los trabajos pendientes, seguirá el procedimiento administrativo previsto por los servicios jurídicos municipales, «es decir, no podría usarse», resume antes de concluir «no toleraremos tomaduras de pelo de la Xunta con la ciudad».

Respuesta de la Administración

Por su parte, tras las palabras del regidor municipal ourensano, desde la Xunta de Galicia y en concreto desde la Secretaría Xeral para o Deporte aseguran que licitarán en el último trimestre del año el proyecto de redacción de la obra de urbanización, con el objetivo de «ejecutar esta obra en el próximo ejercicicio 2027».