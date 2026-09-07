Deporte Benéfico
La carrera solidaria de la Guardia Civil de Ourense recaudará fondos para Aspanas
La tercera edición de la cita deportiva se desarrollará el próximo 4 de octubre y tendrá un precio de 12 euros para los mayores de 12 años
Ourense volverá a correr por una buena causa el próximo 4 de octubre con la tercera edición de la Carrera Solidaria de la Guardia Civil de Ourense, Pilar 2026. La prueba, que contará con la árbitra Zulema González como madrina, destinará toda la recaudación de las inscripciones de adultos a Aspanas, la asociación de familiares de personas con discapacidad intelectual de Ourense.
La Plaza Mayor será el punto de salida y llegada de las tres categorías. La prueba absoluta comenzará a las 11.00 horas y tendrá un recorrido de 6,35 kilómetros por las principales calles de la ciudad. A las 12.30 horas se celebrará la carrera Sub12, para participantes de entre 7 y 12 años que mostrarán sus habilidades sobre una distancia de 1.000 metros. Tan solo quince minutos más tarde, a las 12.45 horas, será el turno de la categoría Pitufos, para niños de 0 a 6 años, que completarán un recorrido simbólico de 100 metros.
La participación será gratuita en ambas categorías y los corredores recibirán una medalla finisher al cruzar la meta, mientras que la inscripción para los adultos tendrá un coste de 12 euros e incluirá una camiseta conmemorativa y una bolsa deportiva.
Inscripciones hasta el 30 de septiembre
Las inscripciones para la prueba podrán realizarse hasta las 12.00 horas del 30 de septiembre a través de Sportmaniacs o en la tienda de deportes RunManiak. La organización también habilitará un punto de inscripción en la calle del Paseo durante la tarde de este viernes, 11 de septiembre, y durante toda la jornada del viernes 18.
La recogida de los dorsales, así como la de la bolsa deportiva podrán realizarse en RunManiak el viernes 2 y el sábado 3 de octubre, de 10.30 a 13.40 y de 16.30 a 20.30 horas.
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