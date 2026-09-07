El campus de Ourense recupera su actividad académica con el inicio de las clases universitarias

Y llegó el día que muchos esperaban, otros abogaban porque nunca llegara, pero que para ninguno era una jornada más. La llegada de la segunda semana de septiembre trae también la «vuelta al cole», y este lunes le tocó a la universidad estrenarla. Las zonas de Lonia y As Lagoas se volvieron a llenar de vida tras un verano de descanso, pues los estudiantes de grados y dobles grados —quienes cursen másteres todavía podrán descansar— volvían a las aulas en el caso de los cursos más avanzados.

El campus de Ourense vuelve a llenarse de vida

Desde primera hora se pudieron ver por el campus los calurosos reencuentros entre compañeros, alguna que otra cara somnolienta que entraba ya sobre la hora a las facultades y, cómo no, las cafeterías universitarias llenas hasta la bandera, así como algún caso de conciliación con profesores que, al no comenzar las clases de los más pequeños hasta este miércoles, disfrutaban a las puertas del aula de los últimos momentos con sus niños.

Pero si alguien era protagonista en este primer día de aulas era quien, en vez de regresar a ellas, las estrenaba; es decir, aquellos alumnos —principalmente nacidos en el año 2008— que vivían su primer día como universitarios. Era el caso, por ejemplo, de Saray, Sandra, Zoe, María, Camino y Julia, que ya hacían piña en el césped del campus de Lonia a las pocas horas de empezar las clases. Algunas estudian Derecho y otras su simultaneidad de grado con Administración y Dirección de Empresas, y aunque entran en titulaciones exigentes, sus preocupaciones en las horas previas iban por otros lares: «Había nervios, sí, pero más por conocer a gente que por las clases en sí», comentan entre risas mientras comadrean sobre los momentos graciosos que les dejaron las primeras lecciones.

La mayoría de ellas juegan en casa, ya que han decidido quedarse en su Ourense natal para esta etapa de su vida, pero dos del grupo llegan de Vigo y A Coruña por el ímpetu de joven adulto de salir fuera de casa. Son precisamente ellas las que han vivido de primera mano el problema de la vivienda que, aunque se distancia de otras metrópolis, la ciudad de As Burgas tiene patente: «Ha sido complicado lo de encontrar piso, hay mucha gente que se aprovecha y que pone precios altísimos para pisos que no valen lo que piden. Pero buscando bien, acabamos encontrando algo», cuentan.

Sofía, Brais y Nico son otros de los que este lunes vivieron sus clases iniciales como universitarios. Aunque cada uno arranca una carrera diferente —Geografía e Historia, su doble grado con Turismo e Ingeniería Informática—, se han hecho compañeros de piso, y llegan a Ourense desde Santiago y Vigo por diversos motivos: la oferta de estudios de cara a una oposición o el hecho de matricularse en carreras no ofrecidas en el resto de Galicia los han conducido a la ciudad de As Burgas, a la que llegaron ya la semana pasada «con ganas de ver qué sale de aquí, aunque me da respeto lo de llegar a una ciudad nueva y empezar de cero», resume Sofía sobre las expectativas de los tres.

El último primer día de universidad

En la otra cara de la moneda estaban los que este lunes arrancaron su último primer día en las facultades. Lucía Buján, Valeria Novoa, Iván Abad y Noelia Muíños dan muestra de ello, pues este año terminan el último curso del doble grado de ADE y Derecho: «Este primeiro día xa é distinto, chegas afeito e acompañado cando os primeiros anos estabas só, e sobre todo, vés con máis ganas de rematar», cuentan entre risas, aunque aseguran guardar cierta nostalgia en este primer día por no querer acabar con esas mañanas entre amigos. De los cuatro años que han vivido en el edificio Xurídico-Empresarial destacan del campus de Ourense el ser un sitio «bastante familiar, pequeno e nunha cidade moi cómoda. Para os de fóra é máis asequible vivir aquí que noutras cidades máis tensionadas». Eso sí, salvo Iván, oriundo de As Burgas, ninguna de ellas quiere comenzar su etapa laboral en la región, pues les apetece al acabar este quinto curso «vivir outra cousa, aínda que sexa un ano».

El curso 2026/2027 arranca en la Universidade de Vigo con muy buenos datos de matrícula en líneas generales. Según destacaba la semana pasada la rectora Carmen García Mateo, a fecha del último llamamiento quedaban un 4% de vacantes, «se ben hai unha gran cantidade de titulacións nas que temos sobrematrícula, polo que nestes intres acadamos xa o 105% de ocupación». En Ourense, esto se traduce en más de 550 estudiantes que este lunes arrancaron el primer curso de su grado, con grandes noticias de ocupación en varias carreras en concreto: según comentaban los docentes, Turismo reunió a 35 alumnos y alumnas en su clase inaugural cuando hace cuatro años fueron solo siete, y ADE superó holgadamente la barrera de los 85 matriculados en esta nueva promoción.

Plazas vacantes en el campus ourensano

Eso sí, un año más, el de As Burgas es el campus de la UVigo que más aulas tiene por completar: al sexto llamamiento a matrícula —cerrado el día 4—, seguía habiendo plazas en la carrera de Turismo y su doble grado con Geografía e Historia, así como en Ciencias Ambientales, Ingeniería Agraria, la simultaneidad de ambas titulaciones y la combinación de la segunda con Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Este día 9 se abrirá una convocatoria extraordinaria con las plazas que queden vacantes en toda la universidad, en las que se podrá matricular hasta finales de septiembre.