Deporte
Más de 1.140 deportistas llenan de color la Carreira de Mariñamansa, en Ourense
Es una de las convocatorias del proyecto Correndo por barrios
Redacción
Más de 1.140 personas, participaron ayer en las distintas categorías para menores de edad y adultos, de la Carreira de Mariñamansa. una cita popular incluida en el programa deportivo abierto a todo tipo de deportistas, «Correndo por Ourense», organizado por el Consello Municipal de Deportes.
La prueba, con circuitos diferenciados según las distintas categorías y edades, obligó a realizar diferentes cortes de tráfico desde las 10:00 horas, y convirtió las calles de Mariñamansa, el barrio al que ha llegado esta sexta convocatoria del «Correndo por barrios»— en un reguero de color , acompañado de las voces de ánimo de público desplazado y de los vecinos que animaban a los deportistas desde las aceras y ventanas.
Son seis citas deportivas abiertas al público las incluidas dentro de esta cita de «Correndo por barrios». Hasta ahora se han celebrado ya, dentro de la iniciativa para llevar el deporte a cada barrio e incentivar el deporte, las pruebas de O Vinteún, O Couto, la de la zona centro de la ciudad, o el Trail de Oira-Santo Tomé así como la de ayer en Mariñamansa. Quedan todavía en el calendario de pruebas, las carreras que llegarán a los barrios de A Ponte y la del barrio de A Carballeira.
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