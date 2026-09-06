Dos variedades de patatas de A Limia, en el podio de las mejores de España

Decir que la variedad Donata es la mejor patata ya no solo es un pareado simplón si no una realidad. Esta variedad producida en la zona de Xinzo de Limia ha conseguido ser la segunda mejor de España, y la variedad Agria, de Vilar de Barrio, la tercera mejor patata, según los expertos de la II Cata Nacional de Patata celebrada en Xinzo .

Han participado nueve variedades, presentadas de forma anónima para garantizar que su procedencia no condicionase la valoración del jurado, en una edición en la que el primer premio ose fue para la variedad Captiva,que se produce en Sevilla.

El resultado deja un podio marcado por las patatas gallega El certamen, organizado por la Asociación de Pueblos Productores de Patata, reunió nueve variedades llegadas de distintos puntos del país. La cata se desarrolló a ciegas, según explican los organizados, y se presentaron de manera anónima y sin un orden previamente establecido, de modo que se pudieran valorar sin conocer la procedencia de la misma. Ademásla degustación se centró en tres elaboraciones, que fueron la patata frita, patata cocida y tortilla de patata. La cita contó con un notable respaldo institucional. Estuvieron presentes la conselleira del Medioambiente Rural, María José Gómez; el director de la Agencia Gallega de la Calidad Alimentaria (AGACAL), Martín Alemparte; el alcalde de Xinzo de Limia, Amador Díaz, junto a miembros de la corporación municipal y alcaldes de ayuntamientos limítrofes, así como representantes de los municipios integrados en la Asociación de Pueblos Productores de Patata, llegados de distintos puntos de España. La gala estuvo acompañada por la actuación de la Banda de Gaitas del Ayuntamiento de Xinzo de Limia.